KAOS U HRVATSKOJ Nevrijeme poharalo pola zemlje, oglasili se iz Civilne zaštite

Danas poslijepodne područje više županija zahvatilo je vrlo jako nevrijeme.

Tijekom nevremena i zbog pada stabala smrtno su stradale tri osobe, više osoba je ozlijeđeno, a nastala je i velika materijalna šteta.

Požeško-slavonska županija

Oko 17 sati na području Požege, Pakraca i Lipika došlo je do nevremena praćenog jakom kišom i jakim vjetrom tijekom kojeg je bilo srušenih stabala na prometnice i vozila te štete na krovovima stambenih objekata, a prilikom čega je ozlijeđeno nekoliko osoba. Županijski centar 112 Požega zaprimio je preko 400 poziva do 18,30 sati. Na području grada Lipika na 3 adrese je stablo palo na strujni kabel. U naselju Brestovac je stablo palo na kružni tok. U Požegi je uslijed olujnog vjetra odnesen krov na zgradi PU Požega. Većina naselja na području grada Pakraca i Lipika ostalo je bez električne energije zbog kvarova na električnoj mreži. U Brestovcu je došlo do curenja plina – obavješten HEP plin. Sve žurne i komunalne službe su na terenu. Saniranje kvarova, onečišćenja i uklanjanje zapreka je u tijeku.

Osječko-baranjska županija

Oko 18 sati nevrijeme je zahvatilo i područje Osječko-baranjske županije. Županijski centar 112 Osijek zaprimio je preko 400 poziva vezano uz posljedice olujnog nevremena praćenog jakim vjetrom (odnijeti krovovi s kuća, pad bandera i stabala drveća na ceste odnosno elektroenergetsku mrežu, nemogućnost prometovanja cestama zbog drveća na istima i sl.). Pozivi su se prelijevali i iz županijskih centara 112 susjednih županija. Sve angažirane snage su na terenu i rade na sanaciji.

Brodsko-posavska županija

Olujno nevrijeme zahvatilo je područje cijele županije iza 17 sati. Prema informacijama hitne medicinske pomoći, uslijed pada stabla na vozilo, u općini Cernik smrtno je stradala jedna osoba. Zabilježena je velika šteta na privatnim i javnim objektima, a veliki broj drveća i grana pao je na prometnice, vozila, dvorišta i ostale površine. Oštećeno je dosta telefonskih i vodova električne energije. Sazvana je sjednica županijskog Stožera civilne zaštite. Sve žurne i komunalne službe su na terenu.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 1000 poziva, a na području Zagreba i Zagrebačke županije za sada je bilo preko 1300 intervencija žurnih i komunalnih službi.

Nažalost, u Zagrebu su dvije osobe smrtno stradale, jedna osoba je teže ozlijeđena uslijed pada građevinskog krana, a ozlijeđeno je više desetaka osoba. Jedna osoba ozlijeđena je i u Zagrebačkoj županiji, na području Rugvice. Održana je sjednica Stožera civilne zaštite grada Zagreba te je radi sanacije posljedica nevremena angažirano 50-ak pripadnika Postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Zagreba.

Grad Zagreb

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više stotina poziva zbog srušenog drveća i prometne signalizacije po prometnicama i javnim površinama, oštećenja telefonskih i vodova električne energije, a jaki vjetar oštetio je krovove kuća, zgrada i gospodarskih objekata. U nevremenu je ozlijeđeno više osoba, a dvije osobe su smrtno stradale. Zbog velikog broja poziva (preko 700 poziva u 45 min) ŽC 112 Zagreb otežano komunicira sa svim žurnim i komunalnim službama pa molimo građane za strpljenje. Sve žurne i komunalne službe su na terenu.

Nevrijeme je zahvatilo i ostale županije.

Međimurska županija

Županijski centar 112 Čakovec zaprimio je više desetaka poziva građana zbog granja na cestama, zasad nema dojava o većim štetama i problemima uzrokovanih nevremenom.

Krapinsko - zagorska županija

Olujni vjetar i jaka kiša pogodili su područje Krapinsko – zagorske županije. Županijski centar 112 Krapina zaprimio je preko 300 poziva zbog srušenog drveća na prometnicama i javnim površinama. Na više stambenih objekata vjetar je odnio krov. Uslijed snažnog vjetra došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom i to na područjima Kraljevca na Sutli, Huma na Sutli, dijelovima grada Zlatara, u Konjščini, Stubičkim Toplicama i Donjoj Stubici. Sve ekipe HEP-a su na terenu i otklanjaju kvarove. Vjetar je raskrio obiteljske kuće u Klenovcu Humskom, Oroslavju i Humu na Sutli, kao i na gospodarskom objektu u Malom Taboru (Općina Hum na Sutli). Vjetar je i srušio stabla na prometnice u Klenovcu Humskom, Humu na Sutli, Kačkovcu i Strmcu Sutlanskom. Vatrogasne postrojbe su izašle na tehničke intervencije i otklanjaju nastalu štetu. O svemu je obaviještena i policija. Nevrijeme se smirilo oko 17:00 sati.

Bjelovarsko - bilogorska županija

Županijski centar 112 Bjelovar je zaprimio više desetaka dojava zbog nevremena. Na području Čazme vjetar i kiša uzrokovali su rušenje stabala na javne površine i prometnice. Do sada su zabilježene četiri intervencije za raskriveni krov i stabla na cesti.

Varaždinska županija

Iza 16:00 sati područje županije zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme praćeno vjetrom i kišom. Županijski centar 112 Varaždin je zaprimio više dojava o padu grana i stabala na prometnice, na A4 prije Brezničkog Huma u smjeru Zagreba, u Varaždinu na cestu Otok Virje-Virje Križovljansko, Žarovnica- Višnjica te u Purgi Bednjanskoj i Slivarskom. Od 16:00 sati JVP je zabilježila 8 intervencija i to većinom zbog uklanjanja stabala i grana. U Novom Marofu i Trnovcu Bartolovečkom pali su kablovi s vodova električne energije. Nisu zaprimljene dojave o štetama na imovini građana ili poljoprivrednim kulturama.

Karlovačka županija

Županijski centar 112 Karlovac zaprimio je više stotina poziva zbog oštećenih krovova i porušenih stabala na području Grada Karlovca.