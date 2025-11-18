Kaos na zračnim lukama diljem Europe zbog novog EES sustava: "U redu se čeka satima"

Kontrola putovnica sada se čeka i po nekoliko sati, što treba imati na umu posebno ako planirate putovati negdje po Europi tijekom predstojećih blagdana.

Mnogi građani Srbije, koji su proteklih dana "testirali“ novi sustav ulaska i izlaska u zemlje Schengena EES (Entry/Exit System), poručuju: "Naoružajte se strpljenjem“ i dijele svoja iskustva, koja bi mogla zabrinuti sve koji su planirali putovati negdje u narednom razdoblju. Jer, pokazalo se, čak i ako ste se pripremili za dodatnu kontrolu na granici i znate kako rade automati za skeniranje otisaka prstiju i lica, za ono što vas dočeka nikada niste spremni – gužve su nesnosne, u redovima se čeka satima, a nemate nikakvu alternativu.

Na zračnim lukama ljudi padaju u nesvijest od gužve

"Išla sam s obitelji u Rim i nakon slijetanja smo čekajući u redu proveli gotovo dva sata. Takva je gužva bila da je nekima došlo loše, jedna djevojka ispred mene pala je u nesvijest“, ispričala je Jelena za novu.rs. svoje iskustvo s novim sustavom.

"To ide jako sporo. Ljudi ne znaju kako treba staviti prste, kako stati pred kameru, pa se ponekad čitav proces ponavlja i pet, šest puta“, objasnila je, pripisujući gužvu djelomično i velikom broju letova koji su se preklopili na talijanskoj zračnoj luci.

Slično je prošao i dr. Roberto Grujičić, specijalist dječje psihijatrije i jedan od autora i voditelja popularnog podcasta "Dva i po psihijatra“, koji se na društvenim mrežama "pohvalio“ da je gotovo tri sata proveo na kontroli u Milanu, "ne zbog gužve, ne zbog manjka službenika, ne zbog pada sustava, nego zbog novog europskog standarda“. Nazvao je to pravim "testom fizičke i psihičke izdržljivosti“ i savjetovao svoje pratitelje "da odu na toalet na vrijeme, da ne dogovaraju nikakve prijevoze nakon slijetanja i eventualno vježbe istezanja prije kretanja“.

Uvođenje EES sustava započelo je 12. listopada, a sustav će se postupno implementirati na graničnim prijelazima zemalja EU do pune implementacije koja se očekuje u travnju 2026. godine.

Na Horgošu se čeka i više od 12 sati

Ništa bolje ne prolaze ni oni koji putuju vlastitim automobilima u susjedstvo, pa misle da imaju kontrolu i da nije daleko. Mediji su izvještavali kako se proteklog vikenda na Horgošu čekalo i više od 12 sati.

"Mi smo autom išli u Budimpeštu, doduše oko blagdana, pred graničnim prijelazom zaglavili smo u koloni i nismo se mogli pomaknuti tri, četiri sata. Ipak smo prošli bolje nego neki – žena koja je putovala autobusom ispričala mi je da su iz Beograda krenuli u petak u 23 sata, a u Budimpeštu stigli u subotu u 17 sati“, ispričala je Ana.