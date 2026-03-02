Close Menu

Kaos na nebu! SAD: Tri naša borbena zrakoplova srušena su u 'prijateljskoj paljbi'

Zrakoplovi su sudjelovali u vojnoj operaciji protiv Irana pod nazivom Operacija Epic Fury

Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je da su tri američka borbena zrakoplova srušena "zbog očitog incidenta prijateljske paljbe".

Kuvajtska protuzračna obrana greškom je kasno u ponedjeljak navečer po istočnoameričkom vremenu oborila borbene zrakoplove F-15E Strike Eagle, piše Index. 

"Tijekom aktivnih borbenih djelovanja, koja su uključivala napade iranskih zrakoplova, balističkih projektila i dronova, borbeni zrakoplovi američkog ratnog zrakoplovstva greškom su oboreni kuvajtskom protuzračnom obranom", stoji u priopćenju. "Svih šest članova posade uspješno se katapultiralo, sigurno su pronađeni i u stabilnom su stanju. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo kuvajtskim obrambenim snagama na naporima i potpori u ovoj operaciji."

Uzrok incidenta je pod istragom, navodi CENTCOM. Zrakoplovi su sudjelovali u vojnoj operaciji protiv Irana pod nazivom Operacija Epic Fury.

Kuvajtski ministar obrane ranije u ponedjeljak ujutro izjavio je da se srušilo "nekoliko" američkih borbenih zrakoplova.

