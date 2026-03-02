Kaos na nebu! SAD: Tri naša borbena zrakoplova srušena su u 'prijateljskoj paljbi'

Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je da su tri američka borbena zrakoplova srušena "zbog očitog incidenta prijateljske paljbe".

Kuvajtska protuzračna obrana greškom je kasno u ponedjeljak navečer po istočnoameričkom vremenu oborila borbene zrakoplove F-15E Strike Eagle, piše Index.

"Tijekom aktivnih borbenih djelovanja, koja su uključivala napade iranskih zrakoplova, balističkih projektila i dronova, borbeni zrakoplovi američkog ratnog zrakoplovstva greškom su oboreni kuvajtskom protuzračnom obranom", stoji u priopćenju. "Svih šest članova posade uspješno se katapultiralo, sigurno su pronađeni i u stabilnom su stanju. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo kuvajtskim obrambenim snagama na naporima i potpori u ovoj operaciji."

Uzrok incidenta je pod istragom, navodi CENTCOM. Zrakoplovi su sudjelovali u vojnoj operaciji protiv Irana pod nazivom Operacija Epic Fury.

Kuvajtski ministar obrane ranije u ponedjeljak ujutro izjavio je da se srušilo "nekoliko" američkih borbenih zrakoplova.