KAOS NA CESTAMA Snijeg i uz obalu, odron na Jadranskoj magistrali u Brelima. Na autocesti netko vozi u krivom smjeru...

Zimski uvjeti i olujan vjetar i dalje stvaraju velike probleme u prometu diljem Hrvatske. Prema jutrošnjem izvješću HAK-a, snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni te vrlo sklizavi u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.
Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju moguće su odrone, a vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cestama, održavaju razmak i ne kreću na put bez zimske opreme.
Izvanredne situacije u prometu
Na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Zagreba zabilježena je vožnja u suprotnom smjeru. Na autocesti A7, zbog prometne nesreće između čvora Rujevica i tunela Škurinje II u smjeru Križišća, promet teče jednim trakom.
Na Jadranskoj magistrali u Brelima, zbog odrona, vozi se naizmjenično uz privremenu signalizaciju.
Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te između unutrašnjosti i Rijeke/Istre, u oba smjera.
Dionice potpuno zatvorene za sav promet
Za sav promet zatvoreni su:
- A1 između čvorova Sveti Rok – Posedarje
- Jadranska magistrala (DC8) Senj – Sv. Marija Magdalena
- DC54 Maslenica – Zaton Obrovački
- Krčki most (DC102)
- Paški most (DC106)
- ŽC5082 Siverić – Vrlika (u mjestu Miočić)
- ŽC5126 Sveti Juraj – Krasno
Otvoreno samo za osobna vozila
- A6 Rijeka – Zagreb (Delnice – Kikovica)
- A7 Orehovica – Škurinje
- DC8 Bakar – Senj
- DC99 čvor – mjesto Križišće i LC58107 Kraljevica – čvor Križišće
- DC25 Lički Osik – Gospić – Karlobag
- DC27 Gračac – Zaton Obrovački – Donji Karin (zbog vozila bez zimske opreme stvaraju se zastoji)
Na A7 (Rijeka istok – Šmrika), DC8 (Bakar – Novi Vinodolski), DC99 i LC58107 vrijedi zabrana za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i natkrivena vozila (I. i II. skupina). Na omiškoj obilaznici (DC553) vrijedi ista zabrana.
Potpune zabrane za teretna vozila i vozila bez zimske opreme
Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet kamionima s prikolicama i tegljačima s poluprikolicama te vozilima bez zimske opreme na širokom području Gorskog kotara, Like, dijelova Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije. To uključuje dionice:
- A6 Bosiljevo II – Kikovica
- A1 Bosiljevo II – Sveti Rok te Bisko – Ravča
- Brojne državne i županijske ceste (DC1, DC23, DC25, DC27, DC42, DC50, DC52, DC217, DC218, DC219, DC429, DC522…)
- Sve županijske i lokalne ceste na području Senja, Krasnog i Korenice
Splitsko-dalmatinska županija pod zimskim mjerama
U Splitsko-dalmatinskoj županiji pod zabranu za teška vozila i vozila bez zimske opreme spadaju:
- A1 Bisko – Ravča
- DC1 Dugopolje – Klis
- DC8 Dubci – Marušići
- DC39 Aržano – Svib
- DC56 Gizdavac – Kočinje Brdo – Klis
- DC58 Labin – Prgomet – Ljubitovica
- DC62 Šestanovac – Zagvozd
- DC76 Bast – Zagvozd
- DC220 Tijarica – Kamensko