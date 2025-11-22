KAOS NA CESTAMA Snijeg i uz obalu, odron na Jadranskoj magistrali u Brelima. Na autocesti netko vozi u krivom smjeru...

Zimski uvjeti i olujan vjetar i dalje stvaraju velike probleme u prometu diljem Hrvatske. Prema jutrošnjem izvješću HAK-a, snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni te vrlo sklizavi u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju moguće su odrone, a vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cestama, održavaju razmak i ne kreću na put bez zimske opreme.

Izvanredne situacije u prometu

Na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Zagreba zabilježena je vožnja u suprotnom smjeru. Na autocesti A7, zbog prometne nesreće između čvora Rujevica i tunela Škurinje II u smjeru Križišća, promet teče jednim trakom.

Na Jadranskoj magistrali u Brelima, zbog odrona, vozi se naizmjenično uz privremenu signalizaciju.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te između unutrašnjosti i Rijeke/Istre, u oba smjera.

Dionice potpuno zatvorene za sav promet

Za sav promet zatvoreni su:

- A1 između čvorova Sveti Rok – Posedarje

- Jadranska magistrala (DC8) Senj – Sv. Marija Magdalena

- DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

- Krčki most (DC102)

- Paški most (DC106)

- ŽC5082 Siverić – Vrlika (u mjestu Miočić)

- ŽC5126 Sveti Juraj – Krasno

Otvoreno samo za osobna vozila

- A6 Rijeka – Zagreb (Delnice – Kikovica)

- A7 Orehovica – Škurinje

- DC8 Bakar – Senj

- DC99 čvor – mjesto Križišće i LC58107 Kraljevica – čvor Križišće

- DC25 Lički Osik – Gospić – Karlobag

- DC27 Gračac – Zaton Obrovački – Donji Karin (zbog vozila bez zimske opreme stvaraju se zastoji)

Na A7 (Rijeka istok – Šmrika), DC8 (Bakar – Novi Vinodolski), DC99 i LC58107 vrijedi zabrana za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i natkrivena vozila (I. i II. skupina). Na omiškoj obilaznici (DC553) vrijedi ista zabrana.

Potpune zabrane za teretna vozila i vozila bez zimske opreme

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet kamionima s prikolicama i tegljačima s poluprikolicama te vozilima bez zimske opreme na širokom području Gorskog kotara, Like, dijelova Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije. To uključuje dionice:

- A6 Bosiljevo II – Kikovica

- A1 Bosiljevo II – Sveti Rok te Bisko – Ravča

- Brojne državne i županijske ceste (DC1, DC23, DC25, DC27, DC42, DC50, DC52, DC217, DC218, DC219, DC429, DC522…)

- Sve županijske i lokalne ceste na području Senja, Krasnog i Korenice

Splitsko-dalmatinska županija pod zimskim mjerama

U Splitsko-dalmatinskoj županiji pod zabranu za teška vozila i vozila bez zimske opreme spadaju:

- A1 Bisko – Ravča

- DC1 Dugopolje – Klis

- DC8 Dubci – Marušići

- DC39 Aržano – Svib

- DC56 Gizdavac – Kočinje Brdo – Klis

- DC58 Labin – Prgomet – Ljubitovica

- DC62 Šestanovac – Zagvozd

- DC76 Bast – Zagvozd

- DC220 Tijarica – Kamensko