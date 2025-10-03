Kaos na aerodromu u Münchenu: Otkazani i preusmjereni deseci letova zbog dronova

Zračna luka u Münchenu u četvrtak navečer bila je privremeno zatvorena nakon što su u blizini zračnog prostora primijećeni dronovi. Zbog sigurnosnih razloga otkazano je najmanje 17 letova, čime je pogođeno gotovo 3.000 putnika, dok je dodatnih 15 letova preusmjereno u Stuttgart, Nürnberg, Beč i Frankfurt.

Incident se dogodio oko 21:30 po lokalnom vremenu, a dronovi su ponovno uočeni sat kasnije. Budući da je bila noć, policija nije mogla potvrditi njihovu vrstu, veličinu ni podrijetlo. Zračna luka zatvorena je dva sata prije uobičajenog policijskog sata, a promet je obustavljen do daljnjega. Putnicima su osigurani ležajevi, deke, pića i grickalice jer su mnogi ostali zaglavljeni u terminalu.

Posljednjih tjedana više europskih zračnih luka, uključujući one u Kopenhagenu i Oslu, privremeno je zatvarano zbog neidentificiranih dronova. Situacija je potaknula rasprave na europskoj razini, osobito nakon što su ruski dronovi prešli u poljski zračni prostor, a zrakoplovi MiG-31 povrijedili estonski.

Rusija odbacuje bilo kakvu umiješanost, dok su danske vlasti poručile da nema dokaza koji bi Moskvu povezivali s incidentima. Sam predsjednik Vladimir Putin na summitu u Sočiju šaljivo je odbacio navode da stoji iza slanja dronova prema Danskoj.

"Neću to više učiniti. Neću to više učiniti - ni u Francusku ni u Dansku ni u Kopenhagen", rekao je Putin.

Ometanja zračnog prometa posebno su problematična u Münchenu, s obzirom na to da grad trenutno ugostio Oktoberfest, jedan od najvećih svjetskih festivala, koji svake godine privuče više od šest milijuna posjetitelja, piše BBC.