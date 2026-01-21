Kao sardine: Vozačica skrivila prometnu, u autu prevozila devet ljudi

Kako je devet ljudi uopće stalo u auto – nije poznato. Policija u utorak javlja kako se jučer (ponedjeljak) oko 13 sati u Grgincu dogodila prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene tri osobe.

Vozačica (39) osobnog automobila bjelovarskih registarskih oznaka prevozila je više osoba nego što je dopušteno prometnom dozvolom – čak devet putnika, otkrivaju u policiji.

“Krećući se kroz Grginac, zbog neodržavanja potrebnog razmaka i u pokušaju izbjegavanja vozila ispred sebe, vozačica je skrenula ulijevo te prednjim desnim dijelom automobila udarila u stražnji lijevi dio osobnog vozila kojim je upravljala 45-godišnja vozačica.

Ona se u tom trenutku kretala u istom smjeru te je usporila vožnju zbog životinje koja je pretrčavala kolnik. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobilo je troje putnika na stražnjem sjedalu vozila 39-godišnje vozačice.

Ozlijeđeni su prevezeni u bjelovarsku bolnicu. Nakon zaprimanja bolničkih prijava slijedi postupak protiv 39-godišnje vozačice zbog izazivanja prometne nesreće i prijevoza većeg broja osoba od dopuštenog broja upisanog u prometnoj dozvoli”, zaključuje Policijska uprava, piše Danica.