KAO IZ HOROR FILMA Potresna ispovijest žrtve nasilja: "Ono što prethodi femicidu sam već proživjela"

Newsnight N1 televizije donosi potresnu ispovijest žrtve nasilja koja je supruga prijavila za zlostavljanje i koja je pokrenula razvod, no još uvijek živi u strahu. Poražavajuće je to što joj policija pri prvoj prijavi kazala da pokuša izgladiti stvar.

"To se dogodilo prije nekoliko mjeseci u trenutku kad sam odlučila da to ne treba više trpiti. U tom trenutku on to nije najbolje prihvatio i krenulo je ono najgore jer kad izađete iz svoja četiri zida; iako je nasilje trajalo cijelo vrijeme, nekako taj izlazak – skupite hrabrost i kažete da netko vrši nasilje nad vama, nailazite na dodatnu viktimizaciju što se tiče okoline, preispitivanja hoće li mi institucije vjerovati… Idete u nepoznato. Ta prva prijava je meni donijela najviše negativnih i frustrirajućih osjećaja", ispričala je.

Smatra da je pri prvoj prijavi za zlostavljanje policija pogrešno reagirala jer su joj kazali da pokuša izgladiti nasilje te da ide na prekršajnu prijavu.

"Onda sam počela sebe preispitivati jer se nisam osjećala sigurno. Jer, policija je prvi korak. Našla sam se u situaciji da se svima opravdavam, kao da sam ja nešto pogriješila", rekla je.

"Dolazite do trenutka da bih najradije odustala od toga, ali znala sam da to nije dobro", dodala je.

Nakon istražnog zatvora, njen suprug je pušten na slobodu, a ona je obavijest dobila tek nakon što je on već bio na slobodi.

"Ja sam obaviještena tek nakon nekoliko sati. Pitala sam je li dobio ikakve mjere, zabranu prilaska na što sam dobila odgovor da nije dobio ništa. U tom trenutku bila sam u šoku, rekli su mi 'mi smo tu ako što treba'. Ja sam rekla da to nije normalno, zahvalila sam se i to je bio kraj našeg razgovora. Od toga trenutka sam osjećala da sam prepuštena sama sebi", ispričala je.

Pomoć se odnosi na to da ako suprug pokuša ponovno nešto napraviti da se obrati policiji, pojasnila je. Kazala je da je pokrenula postupak za razvod braka, no još nije održano nijedno ročište.

"Kad je u pitanju obiteljsko nasilje, smatra da sud to treba odmah razvesti, a ja čekam…", navela je, piše N1.

Nakon izlaska iz zatvora, suprug je pokušao doći u kontakt s njom. "Odmah je pokušao. U pitanju su djeca bila, ja sam mu to omogućila. To je prošlo okej, ali kako vrijeme protječe, osjećam se sve manje sigurno. Taj osjećaj da ne mogu živjeti svoj život u miru dok se stalno osvrćem oko sebe i da se svaki dan pitam hoću li sutra biti dio te statistike ili dio nekog novinskog članka, jednostavno se bojim onog najgoreg. Sve što prethodi femicidu je zapravo ono što sam ja sama proživjela".

Kaže da uvijek postoji opcija odlaska u sigurnu kući ili u drugu državu, ali kada su u to uključena djeca, situacija je kompleksnija. "Ne mogu odvesti djecu bez njegove suglasnosti".