Kao da je proljeće već stiglo: Stobrečani ušli u more i bacili se na ribolov

Lijepo i sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane iz njihovih domova, a obala u Stobreču danas je bila posebno živahna. Uz mirno more i gotovo proljetne uvjete, nekolicina entuzijasta odlučila je iskoristiti dan za ribolov na neuobičajen, ali sve češći način – ulaskom u more do koljena.

Na plićaku ispred mjesta mogla se vidjeti manja grupa ljudi kako strpljivo stoje u vodi, promatrajući morsku površinu i pokušavajući uloviti ribu.

Iako kalendarski još nije sezona kupanja, prizor iz Stobreča pokazuje koliko toplo vrijeme i sunce mogu potaknuti građane na boravak na otvorenom. Šetnja uz more, ribolov i druženje na svježem zraku mnogima su bili idealan način za iskoristiti dan, a sudeći po prizorima, proljeće se već ozbiljno osjeća u Dalmaciji.