Kantata Gospi Sinjskoj — promocija videomaterijala i koncert GZ Brodosplit povodom godišnjice proglašenja bazilike

U nedjelju, 12. listopada, nakon večernje mise u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, bit će svečano predstavljena nova video-produkcija „Kantata Gospi Sinjskoj“, a potom će uslijediti koncert Gradskog zbora Brodosplit. Početak programa najavljen je za 19 sati, a ulaz je slobodan.

Riječ je o autorskom spoju glazbe i slike nastalom pod redateljskom palicom Matka Petrića, uz glazbu maestra Vlade Sunka i tekst franjevca i povjesničara umjetnosti fra Josipa Ante Solde. Kantatu izvodi Gradski zbor Brodosplit, čija izvedba daje dodatnu dubinu i emotivnu dimenziju ovom duhovnom projektu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Promocija je pomaknuta s prvobitnog termina 9. kolovoza te je novi datum simbolično povezan s godišnjicom proglašenja crkve Čudotvorne Gospe Sinjske manjom papinskom bazilikom. Organizatori ističu da je projekt „Kantata Gospi Sinjskoj“ zamišljen kao poveznica vjere, umjetnosti i identiteta te kao posveta Svetištu i povijesnoj baštini Cetinske krajine.

Za potrebe videomaterijala snimani su ključni simboli sinjskog duhovnog i kulturnog identiteta: Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, Franjevački samostan i zbirke, Muzej Sinjske alke s alkarskim običajima, Muzej Cetinske krajine, spomenik alkaru, Franjevačka klasična gimnazija, tvrđave Kamičak i Grad, postaje križnog puta te sinjski hipodrom.

Projekt su podržali i s njime surađivali brojni lokalni i regionalni partneri: Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, Grad Sinj, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska turistička zajednica, Viteško alkarsko društvo, Muzeji Sinjske alke i Cetinske krajine, kao i niz pojedinaca i kreativnih suradnika koji su omogućili realizaciju produkcije.

Vrijedi spomenuti i da je promotivni videomaterijal pretpremijerno prikazan na ovogodišnjem TEF Krk film festivalu, gdje je dobio posebno priznanje za izniman duhovno-glazbeni vizualni projekt.

Organizatori pozivaju vjernike i sve zainteresirane da dođu na promociju i koncert — događaj koji spaja liturgijsko slavlje i kulturnu interpretaciju sinjske baštine, u godini važnih obljetnica za Sinj i hrvatsku povijest. Ulaz na program je besplatan.