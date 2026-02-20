Kamo Maja i Šime putuju? Sjedila mu u krilu u avionu

Ponašali su se jako zaljubljeno. Sjedila mu je u krilu dobar dio leta, ljubili su se i mazili, rekla nam je čitateljica koja je u petak ujutro na letu za Pariz vidjela Maju Šuput (46) i prošlogodišnjeg 'Gospodina Savršenog' Šimu Eleza (27).

Putovali su sami, ispričala je čitateljica 24 sata. Nedavno su bili na Baliju, gdje su im društvo pravili prijatelji, kao i Majin sin.

Proteklog tjedna bili su nerazdvojni. U srijedu prijepodne bili su na padelu na zagrebačkom Velesajmu, ali sport je vrlo brzo pao u drugi plan. Više je tu bilo zagrljaja, zadirkivanja, udaraca reketom po stražnjici i poziranja nego ozbiljne igre. Cijelu je scenu gotovo sat vremena promatrao čitatelj iz obližnjeg kafića.