Kamioni zatrpavaju Tovarnik smećem, mještani ogorčeni: "Nadamo se da ćemo uspjeti riješiti problem"

Stanovnici općine Tovarnik već nekoliko godina imaju problema zbog kamiona. Osim što na cestama stvaraju gužve i kilometarske kolone, iza njih ostaju i tone smeća. Mještani, koji nevoljko staju pred kameru, ogorčeni su i tvrde - od obećanja već godinama ništa, piše HRT.

Marin Lovrić već se naviknuo da za rad na svojoj njivi ima posebnu pripremu.

- Smeće ide po njivama, ja svaki puta kad dođem na njivu moram vreću ponijeti i skupljati smeće po njivi, znači odgovornih nema nikoga za to, kaže.

Koncesionar zadužen za održavanje tjedno prikupi i odveze 250 vreća smeća, što je gotovo 30 tona otpada na samo 5 kilometara.

- Oni vrše nuždu u vrećice, boce, da sad ne pričam i naravno naši djelatnici sve to moraju kupiti. I stvara se veliki problem jer mi recimo pokupimo u ponedjeljak utorak i četvrtak, a dolazimo u petak kao da nismo ni bili, kaže Jasmin Hadžić, Cesting d.o.o. Nadcestarija Vukovar.

Učestalošću prikupa mještani nisu zadovoljni.

- Mislim da bi trebalo povećati broj, količinu smeća da se odvozi, smatra Nikola Krizmanić.

A to, kaže načelnik Općine, nije tako jednostavno.

- Mi smo tražili od HC da se postave stupovi, da nam se osiguraju i kante za smeće i kamere da mi možemo nadzirati i ispisati kazne. Mi po nekim zakonima možemo ispisati kaznu, međutim tu kaznu neće nitko ispoštivati jer znaju da je ne morate platiti jer treba uhvatiti nekog u trenutku bacanja smeća, objašnjava Anđelko Dobročinac, načelnik Općine Tovarnik.

Policija je u posljednjih šest mjeseci naplatila samo dvije novčane kazne. Samo izgradnja trećeg i zaustavnog traka mogla bi riješiti problem.

- U sklopu zaustavnog traka bit će postavljeni sanitarni čvorovi, koševi za smeće. Cijeli zaustavni trak će biti pod video nadzorom i javnom rasvjetom i nadam se da ćemo uspjeti riješiti problem koji imamo s odlaganjem otpada, kaže Goran Martinović, rukovoditelj PJ Osijek Hrvatske ceste.

U Hrvatskim cestama se nadaju da će radovi biti ugovoreni ovo proljeće, a mještani se nadaju da će to barem malo umanjiti njihovu muku.