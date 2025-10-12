Kakvo je zdravstveno stanje Marka Livaje?

Nogometaši Hajduka se na Poljudu pripremaju za nastavak SuperSport HNL sezone. Podsjetimo, uoči reprezentativne stanke su prošli vikend slavili 1:0 pogotkom Rokasa Pukštasa na gostovanju kod Vukovara i tako prvi krug prvenstva završili na drugom mjestu s 19 osvojenih bodova, isto kao i vodeći Dinamo. Hajduk je u posljednje dvije utakmice ostvario dvije pobjede bez primljenog gola iako igrom nije oduševio, o čemu su otvoreno pričali i trener i igrači.

Gonzalo Garcia je nakon povratka iz Vinkovaca igračima dao dva slobodna dana pa su s pripremama za nastavak sezone krenuli prošlog utorka. Za vrijeme stanke Hajduk ne planira igrati niti jednu prijateljsku utakmicu nego će odigrati samo jednu međusobnu trening utakmicu. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se Garcia odlučiti nastaviti s pragmatičnijim stilom koji je pokazao u zadnje dvije utakmice ili će se vratiti na postavke s početka sezone kada je Hajduk izgledao napadački puno zanimljivije, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Livaja se dobro oporavlja

Hajduk iduću utakmicu igra sljedeću nedjelju, 19. listopada, u Puli protiv Istre s početkom u 16 sati. Novi trener pulskog prvoligaša Oriol Riera je sjajno krenuo. U prve tri utakmice na klupi upisao je domaće pobjede protiv Osijeka i Varaždina te remi bez golova na Rujevici protiv Rijeke.

Čeka nas jako zanimljiv dvoboj na vjerojatno rasprodanom stadionu, a dodatna zanimljivost je povratak Garcije u Pulu gdje mu još uvijek zamjeraju način na koji je ovog ljeta otišao u Hajduk. Što se tiče zdravstvenog stanja u momčadi Hajduka, istaknimo da se kapetan Marko Livaja dobro oporavlja od ozljede zadnje lože i postoji mogućnost da zaigra već u Puli, ali vjerojatno s ograničenom minutažom.

Podsjetimo, on u pobjedi 2:0 protiv Lokomotive 2:0 na Poljudu prije 15 dana morao napustiti igru nakon prvog poluvremena te mu je utvrđena ruptura mišića zadnje lože veličine dva cm. Predviđeno vrijeme oporavka je bilo od tri do četiri tjedna, preskočio je gostovanje kod Vukovara, a konačna odluka o njegovom nastupu u Puli će biti donesena sredinom idućeg tjedna. Sve naznake su da bi trebao biti na raspolaganju u ograničenom kapacitetu.

Bamba sigurno neće igrati, a vjerojatno ni Karačić

Garcia u Puli sigurno neće moći računati na Abdoulieja Sanyanga. Krilni igrač je još u gostujućem porazu protiv Varaždina (0:2) prije mjesec dana dobio udarac u kvadriceps i od tada vuče posljedice. Iako je odmah nakon te utakmice propustio dio treninga, vratio se idućeg vikenda protiv Dinama i ozljeda mu se obnovila. Zbog toga je propustio zadnje tri utakmice, a kada će se vratiti na teren ostaje otvoreno pitanje.

Susret s Istrom će najvjerojatnije preskočiti i Fran Karačić zbog ozljede lista. S druge strane, mladi Bruno Durdov bi mogao biti na raspolaganju. On je propustio posljednja tri susreta zbog ozljede gležnja, a morao je zbog iste ozljede otkazati U-19 reprezentaciji za koju je dobio poziv u ovom ciklusu. Priključio se treningu s momčadi i ako sve bude po planu, trebao bi biti u konkurenciji.

U Hajduku su zabrinuti zbog ozljede Pajazitija

Najveći upitnik je oko situacije s ozljedom Adriona Pajazitija. On je od dolaska u Hajduk ovog ljeta oduševio navijače i brzo se nametnuo kao važan igrač bez kojeg Garcia ne sastavlja vezni red. Nastupio je u svih 14 utakmica Bijelih ove sezone, a od toga je 12 puta bio starter. Malo je stoga iznenađujuće bilo da je sada otkazao nastup za reprezentaciju Albanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo zbog ozljede.

Pajazitija muči bol u koljenu, a s tom boli se vratio s posljednjeg reprezentativnog okupljanja u rujnu zbog čega nije bio starter u porazu od Varaždina. To je zasad jedina SHNL utakmica ove sezone koju nije započeo u prvom sastavu. U Hajduku su zabrinuti zbog njegove ozljede jer ne mogu točno utvrditi zbog čega osjeća bol.

Sve pretrage su pokazale da nema nikakvog puknuća ni istegnuća ligamenta pa je to ohrabrujuće, ali on i dalje osjeća bol te će Hajduk s njim postupiti dalje jako oprezno dok bol ne nestane ili uspiju utvrditi o čemu se točno radi. Ako njegovo stanje bude isto za tjedan dana, najvjerojatnije se neće s njim riskirati te će propustiti susret protiv Istre, piše Index.