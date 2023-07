Kakve su plaće kod deset najvećih poslodavaca i tko ih je digao za 500 eura?

Deset najvećih poslodavaca u zemlji zapošljava ukupno više od 55.000 radnika. Većinom se radi o javnim poduzećima, među koje su se ugurala tri trgovačka lanca - Konzum, Plodine i Spar te hotelijerska kuća Valamar Riviera.

Podatke o 10 tvrtki koje zapošljavaju najveći broj radnika prikupljeni su od Fine. Važno je naglasiti da se radi o pojedinačnim tvrtkama jer kad bi se gledale grupacije kompanija koje imaju zajedničke vlasnike, tada bi lista bila podosta drugačija. Primjerice Konzum plus, prema podacima Fine, ima gotovo 9800 radnika i uvjerljivo je najveći pojedinačni domaći poslodavac. Međutim, on je ujedno dio Fortenova grupe, koju čini niz poduzeća, u kojima samo u Hrvatskoj radi više od 20.000 ljudi, piše tportal. Isto tako, jedan od većih poslodavaca je Ina grupa s više od 9600 zaposlenih, međutim njezina glavna tvrtka Ina d.d. zapošljava ‘samo’ oko 3000 ljudi i ne ulazi među 10 tvrtki s najvećim brojem radnika. Uglavnom, popis predvodi Konzum plus, tvrtka proizašla iz “starog” Konzuma d.d., od kojeg je 2019. preuzela imovinu i obaveze kao rezultat nagodbe postignute u postupku izvanredne uprave. Konzum je s lanjskih 1,6 milijardi eura prometa daleko najjači igrač na tržištu maloprodaje. Prošlu godinu završio je s 9786 radnika, što je približno broju zaposlenih koje je imao 2021. godine. Tvrtka im je lani, prema podacima Fine, povećala prosječnu neto plaću za 12,64 posto, na 744 eura. Poziciju drugog najvećeg poslodavca u zemlji drži državna tvrtka HP – Hrvatska pošta sa 8722 zaposlenih. Njima je lani plaća porasla za 4,17 posto, na 926 eura. Na trećem mjestu još je jedno javno poduzeće – Hrvatske šume. Državna tvrtka koja gospodari našim šumskim bogatstvom na kraju prošle godine imala je 7761 radnika. Prosječna neto plaća bila im je 1008 eura, što je za 12,8 posto više nego u 2021. godini. Četvrti najveći pojedinačni poslodavac je državni HEP – Operator distribucijskog sustava. Riječ je o tvrtki iz grupacije HEP-a, zaduženoj za vođenje, održavanje, izgradnju i razvoj distribucijske mreže. Pod HEP-ODS-om je ukupno 21 distribucijsko područje (elektre) na teritoriju cijele Hrvatske. Tvrtka je lani zapošljavala 6717 radnika, čija je prosječna neto plaća bila 1119 eura. Peto mjesto drži Zagrebački holding s 4787 zaposlenih. U odnosu na 2021., to je oko 150 radnika manje, što je nastavak trenda smanjenja broja zaposlenih otkako je stranka Možemo preuzela vlast u Zagrebu. Prošle godine djelatnicima ZG holdinga pala je i prosječna plaća za 2,74 posto, na 1161 euro. Na šestu poziciju smjestila se HŽ Infrastruktura, tvrtka koja organizira i regulira željeznički promet, a ujedno održava i gradi pruge. Ta je državna tvrtka lani povećala broj radnika za 60-ak ljudi te je prošlu godinu završila s 4773 zaposlenih. Prosječna plaća je 1008 eura. Na sedmom i osmom mjestu među 10 najvećih poslodavaca nalaze se dva velika trgovačka lanca, Plodine s 3967 i Spar s 3700 djelatnika. Njihovi radnici primaju gotovo jednake prosječne plaće od 874 eura, odnosno 888 eura. Zadnje dvije pozicije drže Zagrebački električni tramvaj (ZET) s 3691 zaposlenim i naša najveća hotelska kompanija Valamar Riviera s 3352 djelatnika. U ZET-u je prosječna plaća 1104 eura, a Valamar je lani, prema podacima Fine, podigao prosječnu plaću svojim djelatnicima za više od 500 eura – s 636 na 1193 eura.