Kakva tragedija: 19 djece mlađe od pet godina preminulo zbog predoziranja sirupom protiv kašlja

U Indiji je 19 djece umrlo nakon što im je dan otrovni sirup protiv kašlja. Sva djeca bila su mlađa od pet godina.

U središnjoj indijskoj saveznoj državi Madhya Pradesh u prodaju je pušten lijek koji je imao više od 500 puta veću dozu jednog sastojka od dopuštenog, piše HRT.

Prodaja lijeka je zabranjena, a vlasnik farmaceutske tvrtke koja ga je prodavala uhićen.

- Moje se dijete razboljelo, pa smo otišli u privatnu bolnicu. Liječnik mu je dao sirup protiv kašlja, no kad ga je popio, stanje mu se pogoršalo. Moje dijete počelo je povraćati i prestalo mokriti. Saznali smo da mu je bubreg oštećen, doktor je rekao da moram nastaviti liječiti dijete, rekao je Neelesh Suryavanshie, otac preminulog trogodišnjaka.