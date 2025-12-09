Kakva tragedija: 13-godišnjakinja preminula nakon sudjelovanja u online izazovu

Britanska policija otkrila je uzrok iznenadne smrti 13-godišnjakinje Tiegan koja je pronađena bez svijesti u svojoj sobi u Thurmastonu u Leicestershireu početkom ožujka. Pokazalo se da je sudjelovala u opasnom trendu koji je popularan na društvenim mrežama.

Hitna pomoć pokušala ju je reanimirati, ali je djevojčica nažalost proglašen mrtvom na mjestu događaja. Njena obitelj rekla je da je smrt posljedica "Chrominga", odnosno online trenda koji uključuje udisanje štetnih kemikalija iz uobičajenih kućanskih predmeta ili čak i metalnih boja, prenosi Dnevnik.hr.

"Nismo sasvim sigurni je li to već prije pokušavala jer to nije moguće utvrditi. Kad se to dogodilo, koristila je barem jednu bočicu dezodoransa. To je razorilo cijelu obitelj i naši životi više nikada neće biti isti", rekao je njen očuh.

Tiegan je u vrijeme smrti živjela sa svojim ocem, koji ju je opisao kao toplu i duhovitu djevojčicu. "Bila je posebna. Imala je divan smijeh i uvijek bi nasmijala i mene. Moj se život potpuno preokrenuo kad je umrla, ali moram ostati jak i nastaviti dalje."

Pokrenuta peticija

Obitelj 13-godišnjakinje želi podići svijest o opasnostima društvenih mreža. Njena starija sestra Alisha pokrenula je internetsku peticiju, u nadi da će se opasnosti određenih trendova na društvenim mrežama uvesti kao obavezan dio školskog programa.

"Vjerujemo da bi društvene mreže trebale puno bolje kontrolirati sadržaj koji se ondje prikazuje. Čini se da mogu kontrolirati neke stvari, poput pornografije, ali ih ne zabrinjavaju trendovi koji mogu ubiti u trenutku", rekao je njen očuh.