Kakva su se svjetla u noći na ponedjeljak vidjela na vrhu Kozjaka? "Zašto ne?"

U nedjelju navečer nekoliko čitatelja javilo nam se s istom pričom – na samom vrhu Kozjaka pojavljuju se jaka svjetla koja se pale i gase. Kako kažu, neobičan prizori.. U stvarnosti, ipak, ništa dramatično.

Tekst dojave bio je prilično uvjerljiv: svjetla su, kažu, bila prejaka da bi se radilo o planinarima s čeonim lampama. A kad su se još počela paliti i gasiti, mašta je krenula raditi svoje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, bez panike – nema tu nikakvih misterija. Na vrh Kozjaka može se doći automobilom, pa je puno realnije da je netko odlučio iskoristiti mirnu proljetnu večer za malo romantike, druženje ili jednostavno – guštanje u pogledu koji rijetko gdje u Dalmaciji možeš dobiti.

Jer, ruku na srce, ako već imaš pristup takvoj lokaciji, zašto ne?

Kozjak – planina s pogledom koji oduzima dah

Kozjak je jedna od onih planina koje možda nisu najviše, ali imaju karakter. Njegov najviši vrh, Veli vrj (779 metara), smjestio se na istočnom dijelu grebena iznad Kaštel Gomilice. U starijim zapisima spominje se i pod imenima Sv. Luka ili jednostavno – Kozjak.

Na zapadnom dijelu nalazi se poznati Planinarski dom Malačka, smješten na istoimenom sedlu na 466 metara nadmorske visine, dok je najviši vrh tog dijela Sveti Ivan Biranj (631 metar). Nedaleko od njega nalazi se i kapela sv. Ivana, zaštitnika Kaštel Lukšića.

Poseban šarm ima i mala kamena crkvica sv. Jure, smještena tik ispod samog vrha, podignuta na ostacima prapovijesne gradine. Na njenom zidu nalazi se i metalni žig Hrvatskog planinarskog saveza – detalj koji planinari nikad ne propuštaju.

Istina, vrh malo “kvari” veći broj antenskih sustava, ali to ne može umanjiti ono najvažnije – pogled. A on je, blago rečeno, spektakularan.

S južne strane kao na dlanu: Solin, Split i otoci. Na istoku se pružaju vrhovi Mosora, Klis i Markezina greda, dok prema sjeveru pogled bježi preko valovite visoravni. Zapadno se proteže sam greben Kozjaka – dug, kamenit i impresivan.