Kakva prilika - prodaje se "Ćaćina" Cessna: Tko prvi, njemu avion bivšeg premijera

Ima tome niti godina i pol da je Trgovački sud u Zagrebu, posredstvom FINE, prodavao – zrakoplov!

I to ne bilo koji i bilo kakvi zrakoplov, nego model Cessna 551 Citation IISP kojim se, u slavnijim danima, koristio nekadašnji premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader!

Dobro, koristio ga je i njegov prijatelj i poduzetnik u svojoj firmi za fotogrametrijske poslove (snimanje katastarskih čestica), koja je otišla u stečaj pa se i Cessna našla ‘na bubnju’.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trup bez motora, ali s debelom pričom

Koncem 2024. vrijedila je nešto više od desetak tisuća eura jer je ‘ostao samo trup, motor je izvađen, a popravak procijenjen neisplativim’.



U međuvremenu je Cessna ostala i bez instrumenata – ništa čudno imajući u vidu porijeklo zrakoplova, napominje s dozom trpkog sarkazma naš kolega – no ipak je promijenila vlasnika.

Nova ponuda, stara simbolika

Pa je sada ponovno na prodaju: nalazi se na Plesu, unutrašnjost također nedostaje, a privatni prodavatelj voljan je zamijeniti zrakoplov za automobil ili motocikl. Čini nam se zanimljivom kupnjom, prepunom povijesti i sentimenta, za pravog ljubitelja poslovnih poduhvata i hobistu, pogotovo otkako je jedrilica ‘Malo vitra’ promijenila vlasnika.



Kao da vidimo, recimo, neki fine-dining na štekatu uz Sanaderovu Cessnu, restoran ‘Hvala na suradnji’…