Kakva poslastica na tvrđavi Klis u Noći muzeja: Besplatno vođenje pa "Škola heraldike" - naučite više o grbu Petra Kružića i baštini kliških Uskoka

Edukativni program Škola heraldike – Klis uskoro će navršiti deset godina od početka svoga održavanja (8. listopada 2016.), upravo u istoj godini kada i Povijesna postrojba „Kliški uskoci“ obilježava dva desetljeća od početka svoga djelovanja (2006.). Naime, navedeni program je nastao upravo u suorganizaciji Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ (koja djeluje pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu) i Povijesne postrojbe „Kliški uskoci“. Tako je do sada u Klisu te susjednim gradovima i općinama održano ukupno sedamnaest heraldičkih izlaganja i radionica.

Osim toga, historiografsko-heraldičke teme prevladavaju i u nizu članaka objavljivanih od 2018. godine u online kolumnama web-portala od Kaštela do Splita (uključujući i portal Dalmacija Danas), a u kojima se najširoj publici – također u okviru aktivnosti Škole heraldike – nastoji predstaviti aktualna nacionalna, kao i zanemarena lokalna heraldička baština.

Predavanja i radionice kao temelj programa

Izlaganje o zemaljskim grbovima i vojnom znakovlju hrvatskih jedinica I. svjetskog i Domovinskog rata (Mate Božić, Udruga „Toma Arhiđakon“) održano u okviru edukativnog programa Škola heraldike 8. listopada 2019. – manifestacija oživljene povijesti „Krunom hrvatskih vladara“ 2019. (tvrđava Klis).

Noć muzeja 2026. na tvrđavi Klis

Tako će početkom ove godine, u okviru programa ovogodišnje Noći muzeja na tvrđavi Klis, u petak 30. siječnja 2026. s početkom u 20:30 sati, voditelj Škole heraldike – Klis, povjesničar Mate Božić, ujedno i herold Povijesne postrojbe „Kliški uskoci“ te član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, održati izlaganje pod naslovom „Grb Petra Kružića i heraldika kliških uskoka“. Predavanje će se održati u Topničkoj vojarni.

U okviru predavanja publici će izložiti vrijeme i prilike nastanka heraldičkog znamenja slavnog kliškog kapetana, kao i grbova povijesnih uskočkih obitelji zabilježenih na kliškom području. Naime, uz podvelebitski Senj, kao i Žumberak u okolici Jastrebarskog, upravo se tvrđava Klis pod zapovjedništvom Petra Kružića krajem 15. i početkom 16. stoljeća povijesno prva razvila u snažno uskočko gnijezdo protuosmanlijske borbe. Stoga se i podrijetlo mnogih kasnijih senjskih i žumberačkih uskočkih obitelji veže uz kliško područje, o čemu će također biti riječi u okviru ovoga izlaganja.

Grb Petra Kružića – povijesni izvori i sačuvani prikazi

Grb Kružića (Kruxich) od Klisa objavljen 1899. u djelu I. Bojničića „Plemstvo Hrvatske i Slavonije“;

Grb Kružića sačuvan na dvorcu Pezinoik (današnja Slovačka);

isti grb na portretu Ivana Kružića, koji se danas čuva u dvorcu Trencsény u Slovačkoj.

Izlaganju pod naslovom „Grb Petra Kružića i heraldika kliških uskoka“, koje će se održati na tvrđavi Klis, prethodit će noćni obilazak tvrđave uz stručno vodstvo „Kliških uskoka“ s početkom u 19:30 sati, dok će isti program obilaska tvrđave biti nastavljen i nakon održanog izlaganja (21:30 sati).

Pet ciklusa Škole heraldike i desetljeće rada

Programom Noći muzeja 2026. Škola heraldike će ujedno započeti s ukupno petim ciklusom svojih aktivnosti, dok su teme izlaganja, prezentacija i radionica održanih u Klisu, Splitu, Solinu, Kaštelima i Segetu tijekom proteklog desetljeća bile sljedeće:

KLIS (ŠKOLA HERALDIKE I.) – 8. listopada 2016.: javno izlaganje „Heraldika gospodara kliške tvrđave kroz povijest te kliških, senjskih i žumberačkih uskočkih obitelji“; topnička vojarna kliške tvrđave (manifestacija „Krunom hrvatskih vladara“ 2016.)

SPLIT – 9. svibnja 2018.: javno izlaganje o nastanku, uporabi i simbolici najstarijih hrvatskih zemaljskih grbova; Filozofski fakultet u Splitu – Ulica Nikole Tesle 12 (Kliofest 2018.)

SPLIT – 7. lipnja 2018.: „Nastanak, uporaba i simbolika najstarijih hrvatskih zemaljskih grbova“; Filozofski fakultet u Splitu – Poljana kraljice Jelene 1/III.

KLIS (ŠKOLA HERALDIKE II.) – 8. listopada 2018.: „Najstariji hrvatski zemaljski grbovi“; Kneževa kuća kliške tvrđave

SPLIT – 13. prosinca 2018.: „Zemaljski grbovi i vojno znakovlje hrvatskih jedinica I. svjetskog i Domovinskog rata“; Sveučilišna knjižnica u Splitu

SPLIT – 5. ožujka 2019.: uvodno izlaganje „Heraldika gospodara kliške tvrđave kroz povijest…“; Filozofski fakultet u Splitu – Poljička cesta 35

KLIS (ŠKOLA HERALDIKE III.) – 8. listopada 2019.: izlaganje o zemaljskim grbovima i vojnom znakovlju; Knežev stan kliške tvrđave

SOLIN – 28. svibnja 2021.: „Nastanak hrvatskih zemaljskih grbova“; Teatrin Gradske knjižnice Solin

SPLIT – 15. lipnja 2022.: „Šahirana polja Hrvatske od Krbavske bitke do Markova trga“

KAŠTELA – 3. studenoga 2022.: „Hrvatski grbovi – geneza, simbolika, povijest“

SPLIT – 17. siječnja 2023.: „Lav, kuna i euro: od leopardovih glava do rogova satira“

SEGET – 14. ožujka 2023.: „Koji je moj grb?“ – heraldička radionica

KLIS (ŠKOLA HERALDIKE IV.) – 8. listopada 2023.: heraldička radionica

KLIS – 14. ožujka 2024.: „Grb moje obitelji“ – radionica u OŠ „Petra Kružića“

KAŠTELA – 10. travnja 2025.: podcast u studiju „Zamisli“ – SŠ „Braća Radić“

SOLIN – 11. travnja 2025.: prezentacija projekta „Regnum Croatorum“ – lokalitet Šuplja crkva

SPLIT – 24. lipnja 2025.: javno izlaganje „Kada, kako i zašto nastaju šahirana polja hrvatskoga grba?“ – Hrvatski pomorski muzej u Splitu, tvrđava Gripe

Izvor: https://www.kliskiuskoci.hr/skola_heraldike.html