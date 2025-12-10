Kakva gužva u hotelu Cornaro! Kao da se nešto dijelilo! Pogledajte o čemu se radi

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban podijelio je ugovore vrijedne 220 tisuća eura u okviru Programa potpore osnivanju i razvoju maloga gospodarstva i Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o bespovratnim sredstvima.

"Ugodno nas je iznenadio broj prijavljenih na javni poziv. Recimo za OPG-ove, malo i srednje poduzetništvo imamo čak 466 prijava. Kroz rebalans proračuna smo osigurali dodatna sredstva za poduzetništvo, danas dijelimo nova 43 ugovora. Kroz tu mjeru imamo i podmjere - žene poduzetnice, imamo sufinanciranje boravka u dječjim vrtićima, imamo niz drugih mjera. Posebno me veseli da nema dijela iz županije gdje nema prijavljenih ljudi, od Dalmatinske zagore, do otoka. Isto tako sam posebno sretan da u obrtništvu i graditeljstvu ima dosta prijava", kazao je ovom prigodom župan Boban.

Kaže i da je dobar odaziv za ugradnju solara.

"Imamo i 43 ugovora za ugradnju solara, i tu smo ugodno iznenađeni jer smo tijekom godine imali 423 prijave. I dalje ćemo nastaviti s ovim projektima", zaključio je župan te naglasio da će svi koji su se prijavili, a zadovoljavaju uvjete, dobiti svoje ugovore do početka ožujka.