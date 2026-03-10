Kakva fešta u Splitu: "Otvaramo još šest vrtića!". DV "Bili tići" nezaboravnom feštom prosalvio 2. rođendan, stigao i gradonačelnik

Dječji vrtić "Bili tići" koji se nalazi na Poljičkoj cesti u blizini bolnice Firule, proslavio je svoj drugi rođendan u doista posebnom ozračju – uz pjesmu, smijeh, akrobacije, vatreni show i rođendansku tortu. U veselom i razigranom ambijentu, ispunjenom dječjom radošću i toplinom zajedništva, slavlje je proteklo u znaku čarolije koju su za najmlađe pripremili Čarobni animatori iz Splita.

Rođendanska proslava održana je uz bogat program pod nazivom "Svijet čarolije", a sjajna i vesela atmosfera obilježila je cijelo događanje. Djeca su uživala u akrobacijama, glazbenom programu, vatrenom showu, cateringu i nezaobilaznoj rođendanskoj torti, dok su roditelji i zaposlenici zajedno s njima dijelili trenutke radosti i ponosa.

Ravnateljica: "Djeci želimo ponuditi raznolike i kvalitetne programe"

Ravnateljica Dječjeg vrtića "Bili tići" Ivana Stipić istaknula je kako se u ovoj ustanovi kontinuirano radi na obogaćivanju sadržaja i stvaranju poticajnog okruženja za djecu.

"Trudimo se u naš vrtić uključiti raznolike programe. Razvijamo engleski i likovni program, a uključivat ćemo i različite druge sadržaje. Imamo puno djece, roditelji su zadovoljni, a mi se širimo i očekujemo da ćemo pod našom ustanovom imati još više roditelja i djece. Uskoro ćemo otvoriti i nove objekte u okolnim gradovima i općinama, tako da će nas biti u dobrom dijelu Dalmacije", kazala je Stipić.

Dodala je kako je drugi rođendan za vrtić posebno emotivan trenutak, ali i prilika da se s djecom stvore uspomene koje će dugo pamtiti.

"Veselimo se što slavimo drugi rođendan. Organizirali smo svijet čarolije s akrobacijama uz Čarobne animatore iz Splita, vatreni show i rođendansku tortu. Plan nam je svake godine obilježiti rođendan kako bi se djeca zajedno s nama veselila", poručila je.

Igor Čeme: "Želimo da svi osjete čar vrtića"

Osnivač Dječjeg vrtića "Bili tići" Igor Čeme kazao je kako je ideja o nastanku vrtića došla spontano, ali da se od samog početka željelo stvoriti nešto drugačije i posebno.

"Sve se spontano dogodilo kada je došla ideja za nastanak ovog vrtića. Otvarali smo ga usred pedagoške godine i to je od početka bilo neobično. Iskoristili smo tu prigodu da budemo malo drugačiji od ostalih. Za našu djecu i njihove roditelje dajemo sve. Bitno je da svi – djeca, roditelji i zaposlenici – osjete taj čar vrtića i da se svi zajedno zbližimo", rekao je Čeme.

Govoreći o daljnjem razvoju ustanove, najavio je i značajno širenje mreže vrtića.

"Preuzimamo pet ili šest vrtića. Dva nova vrtića imat ćemo u Kaštelima, jedan u Solinu, jedan u Omišu i jedan u Podstrani. Trenutačno imamo oko 60 zaposlenih, a s tim širenjem mogli bismo prijeći brojku od stotinjak zaposlenih. Najvjerojatnije ćemo zadržati postojeće osoblje jer je riječ o prijateljskim preuzimanjima. Našli smo zajednički dogovor i radimo na kontroli kvalitete. U tom smo procesu i trebali bismo biti prvi vrtić u Hrvatskoj s certifikatom ISO 9001", istaknuo je.

Na kraju je poslao i toplu poruku roditeljima i djeci:

"Roditeljima i djeci mogu samo reći da budu ono što jesu. Budite djeca. Ne možemo od djece praviti pilote i astronaute s pet ili šest godina. Oni trebaju odrastati, a naše odgajatelje treba pustiti da rade svoj posao. Sve će biti super. Budite djeca i radujte se s nama."

Podrška Grada Splita privatnim i javnim vrtićima

Proslavi je nazočio i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je čestitao vodstvu vrtića na organizaciji i razvoju sadržaja.

"Želim čestitati vlasniku privatnog vrtića na dobroj organizaciji i na unaprjeđenju sadržaja vrtića u Gradu Splitu. Dajemo maksimalnu podršku privatnim i javnim vrtićima kako bi i jedni i drugi dosegli visoku kvalitetu. Sudjelujemo u sufinanciranju, a taj smo dio još prošle godine dodatno povećali kada je riječ o plaćama teta u vrtiću i odgojiteljica. U cijelosti sufinanciramo besplatne vrtiće za predškolce, i u javnim i u privatnim vrtićima. Naš je cilj da sva djeca budu upisana u vrtiće i da razina usluge bude izvrsna, sukladno pedagoškim standardima", rekao je Šuta.

Rođendan ispunjen osmijesima i uspomenama

Drugi rođendan Dječjeg vrtića "Bili tići" još je jednom pokazao koliko su važni zajedništvo, toplina i sadržaji koji dječje dane čine ljepšima i bogatijima. U ozračju ispunjenom smijehom, veseljem i iskrenom dječjom razdraganošću, slavlje je proteklo upravo onako kako i priliči jednom vrtićkom rođendanu – šareno, razigrano i s puno srca.

