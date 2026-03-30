Kakva fešta u kvartu! Bačvice postale prvak lige: "Ovo nije samo titula, ovo je priča o malom klubu velikog srca"

Ovim trijumfom okrunjena je sezona u kojoj su Bačvice kontinuirano držale vrh ljestvice, a naslov prvaka potvrđen je upravo ondje gdje je najvažnije – na terenu, u izravnoj borbi za prvo mjesto.
U klubu ističu da je riječ o zajedničkom uspjehu cijelog kolektiva – igrača, stručnog stožera, uprave i navijača koji su tijekom cijele sezone bili velika podrška momčadi.
Šampionska večer u Splitu
Utakmica protiv Murtera ostat će upamćena kao jedna od najupečatljivijih u sezoni. U trenucima kada je pritisak bio najveći, Bačvice su pokazale karakter i kvalitetu, potvrdivši da su upravo oni zasluženi prvaci juga.
Zaninović: “Ovo je priča o zajedništvu, radu i vjeri”
Predsjednik kluba i trener momčadi Tomislav Zaninović nakon susreta naglasio je da ova titula ima posebno značenje za cijeli klub.
– Ovo nije samo titula prvaka, nego priča o malom klubu, velikim ljudima i još većem srcu. Nismo imali najviše novca ni najlakši put, ali imali smo zajedništvo, rad i vjeru – istaknuo je Zaninović.
Dodao je da je momčad tijekom cijele sezone gradila svoj put bez velike pompe.
– Kroz sezonu smo radili, šutjeli i borili se na terenu. Kada je došla utakmica koja odlučuje o prvaku, pokazali smo tko smo. Osam pogodaka u takvoj utakmici govori dovoljno – rekao je.
Posebno je naglasio doprinos svih koji su bili uz klub.
– Ovu titulu nisu osvojili samo igrači. Ona pripada svima – od ljudi u klubu, preko navijača, do obitelji i prijatelja koji su nas pratili i podržavali. Zato ova titula ima posebnu težinu – kazao je Zaninović.
Zaključio je da je riječ o potpuno zasluženom uspjehu.
– Neke titule se osvoje, a neke se zasluže. Ova je zaslužena – na terenu, pošteno i šampionski – poručio je.
MNK Bačvice tako su sezonu zaključile na najbolji mogući način – titulom prvaka 2. HMNL – Jug, potvrdivši da se vrh doseže radom, zajedništvom i kvalitetom.