Kakva fešta u kvartu! Bačvice postale prvak lige: "Ovo nije samo titula, ovo je priča o malom klubu velikog srca"

MNK Bačvice novi su prvaci 2. HMNL – Jug nakon što su u utakmici odluke uvjerljivo svladali MNK Murter rezultatom 8:4 i na najbolji način zaključili sezonu.Susret koji je odlučivao o naslovu odigran je pred ispunjenim tribinama, u atmosferi dostojnoj finala. Bačvice su od samog početka nametnule ritam i jasno pokazale da žele pobjedu i titulu. U utakmici punoj tempa, borbe i pogodaka, splitska momčad bila je konkretnija i opasnija te je zasluženo stigla do pobjede i prvog mjesta.Posebno impresivno djeluje činjenica da su Bačvice u susretu odluke postigle čak osam pogodaka, čime su dodatno potvrdile dominaciju i status najbolje momčadi lige ove sezone.

Ovim trijumfom okrunjena je sezona u kojoj su Bačvice kontinuirano držale vrh ljestvice, a naslov prvaka potvrđen je upravo ondje gdje je najvažnije – na terenu, u izravnoj borbi za prvo mjesto.

U klubu ističu da je riječ o zajedničkom uspjehu cijelog kolektiva – igrača, stručnog stožera, uprave i navijača koji su tijekom cijele sezone bili velika podrška momčadi.

Šampionska večer u Splitu

Utakmica protiv Murtera ostat će upamćena kao jedna od najupečatljivijih u sezoni. U trenucima kada je pritisak bio najveći, Bačvice su pokazale karakter i kvalitetu, potvrdivši da su upravo oni zasluženi prvaci juga.

Zaninović: “Ovo je priča o zajedništvu, radu i vjeri”

Predsjednik kluba i trener momčadi Tomislav Zaninović nakon susreta naglasio je da ova titula ima posebno značenje za cijeli klub.

– Ovo nije samo titula prvaka, nego priča o malom klubu, velikim ljudima i još većem srcu. Nismo imali najviše novca ni najlakši put, ali imali smo zajedništvo, rad i vjeru – istaknuo je Zaninović.

Dodao je da je momčad tijekom cijele sezone gradila svoj put bez velike pompe.

– Kroz sezonu smo radili, šutjeli i borili se na terenu. Kada je došla utakmica koja odlučuje o prvaku, pokazali smo tko smo. Osam pogodaka u takvoj utakmici govori dovoljno – rekao je.

Posebno je naglasio doprinos svih koji su bili uz klub.

– Ovu titulu nisu osvojili samo igrači. Ona pripada svima – od ljudi u klubu, preko navijača, do obitelji i prijatelja koji su nas pratili i podržavali. Zato ova titula ima posebnu težinu – kazao je Zaninović.

Zaključio je da je riječ o potpuno zasluženom uspjehu.

– Neke titule se osvoje, a neke se zasluže. Ova je zaslužena – na terenu, pošteno i šampionski – poručio je.

MNK Bačvice tako su sezonu zaključile na najbolji mogući način – titulom prvaka 2. HMNL – Jug, potvrdivši da se vrh doseže radom, zajedništvom i kvalitetom.