Kako znati koliko ima slobodnih mjesta u garaži u Dobrilinoj? Jer displeji uz prometnice nisu najprecizniji, znaju to u Split parkingu i najavljuju promjene

Već danima pa i tjednima primamo dojave naših sugrađana o nepreciznom, u najmanju ruku, info-boardu uz prometnicu o stanju parkirnih mjesta u Dobrilinoj ulici.

Garaže, odnosno dvije natkrivene etaže parkirališta te ona otvorena na vrhu, odavno su u funkciji, preciznije već godinu i pol dana je prošlo od otvorenja. Koji mjesec kasnije u funkciju su stavljene i svjetleće oznake, LED displeji kako ih službeno zovu na stranicama Split parkinga, koji bi trebali pokazivati koliko ima slobodnih parkirališnih mjesta na određenoj lokaciji.

Trebali kažemo, jer ti LED displeji nisu baš najprecizniji. Nakon dojava građana i sami smo provjerili i uvjerili se kako stvar doista ne funkcionira: na info displeju u Matice hrvatske uredno stoji (kako možete vidjeti na našem videu) da je trenutačno 11 slobodnih mjesta na srednjoj etaži parkirališta (dezignacije ‘etaža 0’), odnosno garaže u Dobrilinoj. Niti minut kasnije provjerom smo utvrdili da na toj etaži zapravo uopće nema slobodnih mjesta!

Displej nije ‘pokvaren’, broj slobodnih parkirališnih mjesta varira (koju minutu kasnije pokazivao je brojku deset, također netočnu u odnosu na broj slobodnih mjesta), a onako usput smo provjerili stanje i u najnižoj etaži označenoj s ‘etaža -1’. Zanimljivo, na LED displeju stoji obavijest o nula mjesta, dok je u stvarnosti u ‘podrumu’ garaže u Dobrilinoj ipak bilo 2-3 slobodna mjesta…

Iz Split Parkinga potvrdili su nam kako postoje određene nepreciznosti koje su izražene upravo na tom objektu...

'Na garaži Dobrilina, kao i na većini drugih objekata, koristi se sustav brojanja zauzetih/ slobodnih mjesta putem induktivnih petlji postavljenih na ulaznim/izlaznim rampama. Važno je naglasiti da takav sustav, nažalost, ne može biti apsolutno točan jer svaka detekcija na petlji ne znači nužno da je vozilo stvarno ušlo ili izašlo iz garaže, odnosno može se dogoditi i da ne prođe preko petlji na ispravan način te ostane nedetektirano. Slične odstupanja bilježe i drugi sustavi koji rade na istom principu. Problem je nešto izraženiji u garaži Dobrilina jer se parkirališna mjesta za motocikle nalaze unutar sustava naplate. Motocikli zbog svoje manje veličine često ne aktiviraju petlju, pa ulazak ili izlazak može ostati nezabilježen, što uzrokuje odstupanja u prikazu zauzetih/ slobodnih mjesta.' - kaže direktor Davor Matošić. Kako točno motocikli koji ne aktiviraju petlju (inače imaju svoja parkirna mjesta) uzrokuju da na displeja budu signalizirana prazna mjesta kojih u stvarnosti nema, nije najjasnije...

No dobro, razlika za ostale etaže možda i nije problematična, u odnosu na ovu pogrešku za srednju etažu od punih deset mjesta. Iako, obavijest o stanju praznih, slobodnih parkirališnih mjesta na LED displejima bi zapravo (tako je to u organiziranim velegradovima) trebala biti u realnom vremenu jer se inače gubi smisao informacije za vozače.

Upravo zbog toga su naši sugrađani, vozači koji često koriste višeetažni parking u Dobrilinoj, naučili odavno uopće ne gledati LED displeje uz prometnice jer nemaju povjerenja u informacije na njima – možda stoji deset mjesta, a nema niti jedno, ili obrnuto, pa se onda ravnaju metodom slučajnog uzorka.

Ne bi tako trebalo biti još dugo. Kako najavljuje direktor Split Parkinga Matošić, u firmi su svjesni tog ograničenja te su već 'proveli pilot-projekt novog sustava detekcije po svakom pojedinačnom parkirnom mjestu (s točnošću od oko 2%), gdje je potvrđena njegova učinkovitost'.

- Trenutno smo u fazi pripreme dokumentacije za javnu nabavu, a u prvoj polovici 2026. planirana je ugradnja tog sustava u garažama Dobrilina, Krležina, Vrančićeva i Sukoišan. Tim sustavom će se osigurati ne samo preciznija detekcija, nego i moći bilježiti svako nepropisno parkiranje u garaži, kao i analitika kretanja i aktivnosti vozila u garaži. Taj sustav će minimizirati mogućnost pogrešnog računanja, a do tada se provode redovite terenske kontrole kako bi se osiguralo što točnije prikazivanje podataka građanima. - zaključuje Matošić.