Kako živjeti svjesnije i mirnije? Odgovore donosi događaj „Pomalo, ali sa svrhom“

U svijetu koji nas neprestano gura naprijed, rijetko zastajemo i pitamo se: kako zapravo jesmo? Upravo na to podsjeća inspirativni event „Pomalo, ali sa svrhom“, koji poziva da usporimo, udahnemo i pronađemo sklad između tijela, uma i vlastitog unutarnjeg ritma.

Održat će se 20. studenog 2025. u SPINIT centru u Splitu, a donosi spoj znanosti i umjetnosti kroz predavanja dviju žena koje uspješno spajaju racionalno i intuitivno, profesionalno i osobno – Darije Šurić i Jelene Bikić.

Znanost o ravnoteži: Daria Šurić o stresu i zdravlju

Daria Šurić, magistra farmacije, direktorica i vlasnica tvrtke DARMELL d.o.o., već gotovo dva desetljeća posvećena je edukaciji i savjetovanju iz područja zdravlja i dodataka prehrani.

Na predavanju „Svakodnevni stres i kako umanjiti njegov negativan utjecaj na zdravlje“ (17:00 – 17:30) Daria će govoriti o tome što se događa u tijelu pod utjecajem stresa, kako prepoznati znakove disbalansa te koje prirodne metode i dodaci prehrani mogu pomoći u vraćanju ravnoteže.

Kroz stručnu, ali pristupačnu perspektivu, otkrit će kako male promjene u svakodnevici mogu imati veliki učinak na dugoročno zdravlje.

Umjetnost svrhe: Jelena Bikić o autentičnom uspjehu

Nakon kraće pauze, u 17:45 slijedi motivacijsko predavanje „Pomalo, ali sa svrhom“ koje će održati Jelena Bikić, magistrica povijesti umjetnosti, osnivačica brenda Illirica i MIT Bootcamp alumni.

Jelena je spojila svjetove umjetnosti i poduzetništva, a njezini brendovi Silvan i Illirica postali su sinonim za održivost, dizajn i kulturno nasljeđe – prepoznati u prestižnim magazinima poput Voguea i Tatlera, te nagrađeni Green Prixom.

U svom će predavanju Jelena podijeliti iskustva o gradnji brenda iznutra svjesno, mirno i s autentičnom svrhom. Govorit će o tome kako uspjeh ne mora značiti rast po svaku cijenu, nego prostor za kreativnost, održivost i utjecaj.

Kroz vlastitu priču pozvat će sudionike da razmisle: kako bi izgledao svijet u kojem rastemo pomalo, ali sa svrhom?

Susret, inspiracija i povezivanje

Događaj će završiti neformalnim druženjem i razgovorima od 18:15 do 19:30, jer kako poručuju organizatorice upravo u dijeljenju iskustava često nastaju najvrjedniji uvidi i ideje.