SVJETSKI, A NAŠE Jelena je proizvodnjom sapuna iz Zagore osvojila Vogue, DM i inozemno tržište: Od tatine alatnice do svjetske slave

„Koliko god da si vrijedan i spreman raditi, potreban je i taj faktor sreće, koji kockice posloži na svoje mjesto. Ali naravno, cijelo vrijeme se moraš truditi i raditi da bi bio tu kad se prilika otvori, da je prepoznaš i iskoristiš. Mi smo zasukali rukave, godinama radili, da bi došli do ovog stadija“, kazuje nam junakinja naše priče, Jelena Bikić, vlasnica malog, obiteljskog obrta za proizvodnju prirodne kozmetike iz Dalmatinske zagore, u Donjim Kljacima.

Upravo ovom formulom za uspjeh, u moru kozmetičkih proizvoda, prirodni sapuni iz sela u Zagori, prepoznati su i u poznatom modnom časopis Vogue, što je kruna poslovanju hrvatskom brendu Silvan.



Mlada poduzetnica, nakon završenog Filozofskog fakulteta u Splitu, nije mogla ni slutiti da će je hobi pravljenja sapuna, kojim se počela baviti gledajući emisiju na TV-u, lansirati u zvijezde.

Zanimalo nas kako je ova predivna priča iz Zagore tekla, pa smo popričali s Jelenom o putu ka uspjehu.

Od hobija do svjetske slave

Dok je nakon završenog fakulteta, odrađivala staž u osnovnoj školi, s dečkom je iz hobija počela raditi sapune.

„ Imali smo slobodnog vremena pa smo u tome našli zabavu. Dok smo na televiziji gledali jednu emisiju, sinila nam je ideja da bi i mi to mogli raditi. Naravno, kako nismo iz kemijske struke, puno vremena smo proveli učeći iz literature, radionica i slično. 2016.godine službeno sam otvorila obrt, ali bilo je potrebno još puno toga napraviti da bi počeli s radom“, priča nam Jelena.

Počeci sigurno nisu bili laki obzirom da je Jelena završila studij povijesti umjetnosti i engleskog jezika, a pokretanje obrta iz suprotne branše zahtjevalo je prekvalifikaciju.

"Bilo je potrebno uložiti dodatan trud u učenje i specijalizaciju u uskom području koje mi je potrebno za obavljanje ovog posla. Stoga sam sljedećih godinu dana radila na stjecanju određenih kvalifikacija da mogu biti vlasnica i odgovorna osoba u proizvodnji. Proces je to koji je trajao i još traje jer učiti se mora uvijek ako se planira ići naprijed“, govori nam mlada poduzetnica.

Na skromonom početku, nezaposlena, ali s velikom vjerom u sebe i u ono što radi, Jelena se borila sa svim procedurama, zakonima i papirima. Tako je na stol došla i odluka, gdje će smjestiti proizvodni pogon koji zahtjeva zadovoljavanje određenih normi?

Zaokružena priča u srcu Zagore

„Kako tada nismo imali novca da bismo izdvajali za mjesečni najam prostora, odlučili smo se tatinu alatnicu u obiteljskoj kući u Kljacima pretvoriti u našu radnu oazu“, kaže naša sugovornica, dodajući, kako je cijela obitelj podržava i pomaže, te da su i oni zaslužni za ovu priču.

Proces stvaranja brenda trajao je oko tri godine.

„Cilj je bio na tržište postaviti kvalitetan proizvod i nismo htjeli ići ispod onoga što je bila naša vizija. Angažirali smo profesionalnu dizajnericu za pakiranje i fotografa, tako da smo u startu imali fantastične slike“, navodi.

Upravo njena struka, ljubav prema povijesti, inspirirala ju je za naziv brenda – Silvan.

„Silvan je božanstvo divlje prirode, šume i pašnjaka. Njegovih spomenika je puno pronađeno u našoj županiji. Tako je došlo do imena brenda koji je u potpunosti posvećen prirodi.

A kako je to povezano i sa našom prapovijesti, u metaforičkom smislu brend predstavlja vraćanje korijenima i jednostavnosti.

Takva je i naša proizvodnja. Jednostavna. Sve je ručno rađeno. Pojednostavnili smo proces i stavili naglasak na svaki sastojak, prirodan, bez umjetnih dodataka. Ljepota je u jednostavnosti“, smatra vlasnica Silvana.

Osim što je brend izrađen od kvalitetnih sastojka, željeli su da predstavlja put prema boljoj i zelenijoj budućnosti.

Taj segment priče istaknuli su dodatno koristeći biorazgradivo pakiranje sa sjemenkama koje doslovno možete posaditi pa se pretvara u cvijeće.

Dizajn prati priču brenda pa je tako inspiriran motivima geometrijske umjetnosti Ilira – pradavnih stanovnika ovih područja koji su kao zaštitnika divlje prirode, šuma i pašnjaka slavili upravo boga Silvana.

Sapune iz Kljaka zamijetio Vogue

Radom, strašću i perefekcionizmom, stvoren je kvalitetan proizvod, a pomno osmišljenim marketingom, u srcu Zagore rođen je brend koji je dospio na stranice kultnog časopisa Vogue.

„Dogodilo se nešto nadrealno. Mislila sam da se radi o spamu. Stiže mail od francuskog Vogua. Odma momka zovem u pomoć, hoću li otvoriti mail, hoću li ga izbrisati, što ću napraviti? Kako je on programer, utvrdio je da se ne radi o nikakvom spamu. Bilo je stvarno. Ponuda u kojoj nas žele uključiti u njihovu kampanju "Vogue Beauty Secrets!", govori junakinja naše priče, a onda navodi kako su se nakon prvotne emocije sreće i adrenalina, stali na balun i promislili „ S čim ćemo financirati ovaj oglas?“

Tako smo se prijavili na natječaj koji su pokrenuli Ikea i Mastercard u suradnji s udrugom Solidarna, koji je kao svoj cilj imao ekonomsko osnaživanje žena poduzetnica.

„Izabran smo kao jedan od pet dobitnika nagrade ‘Odvažna‘ i tim novčanim sredstvima isfinancirali Vogue. Nakon toga smo završili i u njihovom sestrinskom magazinu Tatler. Takvu eksponiranost nismo mogli ni zamisliti, a pogotovo sa sredstvima koje smo tada imali. To je nam bila potvrda da smo na dobrom putu i da smo osmislili kvalitetan proizvod. To je kruna našem poslavanju“, kazuje nam Jelena.

Tada su se vrata počela otvarati dalje te su uslijedile i brojne nagrade.

Na trećem izadnju Greencajt festivala koji dodjeljuju Green Prix nagradu pojedincima i tvrtkama koje su imali najveći doprinos održivosti kroz svoj angažman ili poslovanje, Silvan je osvojio nagradu u kategoriji Zeleni Startup.

„To je veliko priznanje za nas na nacionalnom nivou. Također, prošle godine smo osvojili i nagradu u Splitu na Green Future konferenciji. Morali smo prezentirati slučaj pred žirijem, u dvije minute objasniti prednosti i karakteristike brenda“, navodi poduzetnica.

Od tada je Silvan postao i dio Infobipova startup-programa.

Osvojili su i DM

Među prvim prekretnicama bilo je ostvarivanje suradnje s dm-ovim drogerijama koju je inicirala Bikić.

„Ljudi teško povjeruju, ali bez ikakve veze. Poslala sam im mail i odgovorili su. Moram reći da nas je i tu pomazila sreća jer smo ugovor potpisali taman 10 dana prije lock downa. Stvarali smo brend koji je prvenstveno posvećen održivosti. Isključivo prirodni sastojci, sve je ručno rađeno u malim serijama, a posvećenost održivosti, od sastojaka do pakiranja, dalo nam je prednost na tržištu“, objašnjava nam.

U sklopu odjela prirodne kozmetike namijenjenog ekološki osviještenim kupcima, a proizvodi ukupno četiri vrste sapuna, koje se osim na dm-ovim policama mogu naći i u raznim suvenirnicama, concept storovima te ugostiteljskim i hotelijerskim objektima. A možete ih i personalizirati.

All you need is soap

„Svi su od prirodnih sastojaka, biljnih ulja, eteričnih ulja, a boje su također prirodne, dolaze od sastojaka koji su u njima.

"Daydream", sapun od lavande, pet različitih eteričnih ulja, onda imamo sapun koji je od samog starta naš najprodavaniji proizvod, Black and Pure, sapun od aktivnog ugljena i čajevca, za čišćenje lica.

Coffee to Grow, napravili smo ga u suradnji s Franckom, ima mala zrnca mljevene kave za piling prilikom tuširanja, a jedan dio skuhane kave koristi se i za izradu same smjese sapuna.

A u suradnji sa solanom Nin smo razvili i još jedan sapun za piling, od morske soli – Sea Nymph“, opisuje Bikić proizvode.

Osim toga, sapuni se mogu kupiti i kao poklon paket u kojem su tri sapuna jedan za lice, drugi za ruke, treći za tijelo. I to nazivom All you need is soap. Sve ono što ti je potrebno za svakodnevnu njegu.

A najnoviji proizvod je kutija, odnosno pletena košara, koja se zove "Illyria's Gift" u kojoj se nalaze sva četiri sapuna, a ručni je rad njihove prijateljice.

Osim na našem tržištu, Silvan se probio i na talijansko te na poljsko tržište, Bikić navodi kako im je cilj širenje i na druga europska tržišta.

Naglasak na kvaliteti

A planiraju i razvoj novih proizvoda.

„Radimo na novim proizvodima, neke recepture smo već isprobali, zapravo je sve spremno, ali mali smo, treba pokriti sve segmente posla pa smo često rastrgani.

Ne želimo žuriti s plasmanom samo da bi nešto stavili na tržište, nego želimo zadržati kvalitetu“, kaže Jelena.

A zanimalo nas je kada je proizvod spreman za tržište?

„Istražujemo recepture, testiramo ih, a nakon toga slijedi dizajn, to je dugotrajni proces, zatim nekoliko mjeseci se testira proizvod i tek onda plasman. U najboljem slučaju od ideje do realizacije mora proći nekih šest mjeseci.

U proizvodnji treba biti malo vidovit, jer proces sazrijevanja sapuna traje tri tjedna, tako da moramo planirati unaprijed i to je isto jedan od izazova“, navodi.

„Na konkurenciju ne gledam negativno“

S obzirom na rastući trend korištenja prirodne kozmetike i sve više proizvođača na tržištu, upitali smo Jelenu kako se bori s konkurencijom.

„Imamo toliko posla da o drugima ne stižemo misliti i najbolje je da se svatko fokusira na sebe i gleda kako može doprinjeti kupcima i dodati vrijednost proizvodu. Konkurencije treba biti svjestan, treba istraživati tržište. No, na to ne gledam negativno, trebali bismo smo aplaudirati jedni drugima“

Također, navodi kako su pozitivne reakcije kupaca njihov vjetar u leđa i motivacija za napredak.

Mlada poduzetnica nam otkriva poduzetnica da je na aplikaciji Inci Beauty koja prema sastavu kozmetičkog proizvoda izbacuje ocjenu od 0 do 20, Silvanovi proizvodi su ocijenjeni raspomenom između 17 i 19 što je još jedan dokaz njihove kvalitete.