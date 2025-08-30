Kako visoki krvni tlak uništava jetru? Ovo su rani simptomi

Visoki krvni tlak, poznat i kao "tihi ubojica", ne predstavlja prijetnju samo za srce i krvne žile, već s vremenom može potiho oštetiti i jetru. Mnogi zanemaruju ovu opasnu vezu, pripisujući suptilne simptome oštećenja jetre običnom umoru, stresu ili starenju, no rano prepoznavanje ključno je za sprječavanje ozbiljnih komplikacija poput ciroze, prenosi Index.

Naime, studija objavljena u časopisu Frontiers in Medicine ističe kako hipertenzija značajno povećava rizik od fibroze jetre, osobito kod osoba sa masnom bolešću jetre povezanom s metaboličkom disfunkcijom (MASLD). Budući da se oštećenje jetre često razvija postupno i bez očitih simptoma, važno je znati prepoznati rane znakove upozorenja.

Pravovremena liječnička intervencija, promjene životnog stila i pravilno upravljanje krvnim tlakom mogu spriječiti teške posljedice poput zatajenja jetre ili metaboličkih poremećaja. U nastavku izdvajamo pet simptoma koje osobe s visokim tlakom najčešće zanemaruju.

Čest umor

Ako osjećate neobjašnjiv umor koji ne nestaje ni nakon odmora, to bi mogao biti znak da je vaša jetra pod stresom. Kada visoki krvni tlak ometa rad jetre, utječe na metabolizam hranjivih tvari i proizvodnju energije, što dovodi do osjećaja iscrpljenosti.

Za razliku od uobičajenog umora, ova je iscrpljenost trajna, a ponekad je prate i mentalna konfuzija ili problemi s koncentracijom. Prepoznavanje ovog simptoma na vrijeme ključno je za daljnje medicinske pretrage.

Nelagoda u trbuhu

Bol ili osjećaj punoće u gornjem desnom dijelu trbuha može signalizirati da je jetra povećana ili upaljena. Iako se ovaj simptom često pogrešno smatra probavnim smetnjama ili nadutošću, uporna nelagoda zahtijeva liječničku pažnju. Dijagnostičke metode poput ultrazvuka mogu rano otkriti povećanje jetre i omogućiti pravovremenu intervenciju prije nastanka trajne štete.

Žutica i promjene na koži

Žutilo kože ili bjeloočnica, poznato kao žutica, jasan je pokazatelj problema s funkcijom jetre. Visoki krvni tlak može pogoršati stanje, što dovodi do povišene razine bilirubina u krvi. Čak i suptilne promjene u boji kože ne smiju se ignorirati jer njihovo rano prepoznavanje omogućuje sprječavanje daljnjeg napredovanja bolesti.

Oticanje nogu i trbuha

Hipertenzija može narušiti sposobnost jetre da proizvodi proteine ključne za regulaciju tekućine u tijelu, što uzrokuje njezino zadržavanje. To se najčešće očituje kao oticanje nogu, gležnjeva ili trbuha, stanje poznato kao ascites. Rano uočavanje oteklina, uz redovitu kontrolu krvnog tlaka i provjeru jetrenih funkcija, presudno je za izbjegavanje komplikacija.

Promjene u boji urina i stolice

Tamna boja urina i blijeda stolica znakovi su poremećaja rada jetre koji se često zanemaruju. Urin je taman zbog prekomjernog izlučivanja bilirubina, dok blijeda stolica ukazuje na nedovoljan protok žuči. Praćenje ovih promjena, uz redovite liječničke preglede, može pomoći u ranom otkrivanju problema i sprječavanju težih oštećenja.