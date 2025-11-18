Kako vi kupujete namirnice? Evo kako to rade nutricionisti

Njihov pristup nije usmjeren samo na odabir zdravih namirnica, već i na pametne strategije koje štede vrijeme i novac. Tri registrirane dijetetičarke podijelile su svoje navike koje im pomažu da se hrane kvalitetnije i pritom optimiziraju kućni budžet, prenosi Index.

1. Uvijek provjeravaju jediničnu cijenu

Registrirana dijetetičarka Amanda Sauceda ističe važnost sitnih slova na etiketama s cijenama. Jedinična cijena, koja pokazuje cijenu po kilogramu, litri ili komadu, ključna je za usporedbu sličnih proizvoda i prepoznavanje stvarnih akcija. Ona objašnjava kako jedinična cijena dijeli ukupni trošak artikla s količinom koju dobivate.

"Općenito će veća pakiranja imati jeftiniju jediničnu cijenu, ali također želite uzeti u obzir koliko vam je proizvoda potrebno", savjetuje Sauceda. Upozorava da veće pakiranje nije uvijek isplativije: "Bacanje hrane također znači da bacate novac, pa ako ne planirate koristiti veće pakiranje, onda to nije ušteda troškova."

2. Kupuju bez djece kad god je to moguće

Ovaj savjet je vrlo praktičan. Djeca često znače više neplaniranih i slatkih proizvoda koji se misteriozno nađu u kolicima, objašnjava registrirana dijetetičarka Tara Spisak. Kada ne može ići sama u trgovinu, često se odlučuje za online narudžbu s preuzimanjem ispred trgovine, posebno za osnovne namirnice koje kupuje u većim količinama.

"Štedi vrijeme, a imam i manje šanse za impulzivne kupnje", kaže ona. Kasnije tijekom tjedna, po potrebi odlazi u drugu lokalnu trgovinu po svježe meso, voće i povrće.

3. Svaki tjedan isprobaju jedan novi recept

Ako vam planiranje obroka unaprijed zvuči naporno, Sauceda ima rješenje. "U nastojanju da dodam više raznolikosti svojoj prehrani, imat ću jedno 'otmjeno' jelo tjedno", kaže ona. To može biti nešto složenije, bilo zbog vremena pripreme ili zbog nekog novog, nepoznatog sastojka.

Rezultat je dvostruk: stječe nove kulinarske vještine i unosi raznolikost u svoju rutinu. "Imati samo jedno složenije jelo tjedno realističniji je način da mi pomogne postići moje zdravstvene ciljeve", objašnjava. "S vremenom ću postati bolja u onome što radim, a to 'otmjeno' jelo postat će standard u mojoj rotaciji večera."

4. Prvo biraju cjelovite namirnice

Sjećate se piramida zdrave prehrane? Upravo taj koncept temelj je plana kupovine za registriranu dijetetičarku Kiran Campbell. Svaku kupovinu započinje na odjelu s mesom za nemasne proteine, zatim prelazi na suhe namirnice po cjelovite žitarice te na odjele s voćem, povrćem i mliječnim proizvodima.

"To osigurava da imam sastojke bogate hranjivim tvarima za sastavljanje brojnih uravnoteženih obroka i grickalica zbog kojih se mogu osjećati dobro", dodaje Campbell.

5. Ne zadržavaju se samo na rubovima trgovine

"Kada kupujem namirnice, nikada se ne ograničavam samo na obod trgovine", kaže Campbell. "Propuštate neke nevjerojatno hranjive opcije cjelovitih namirnica koje mogu koristiti zdravlju." Ona smanjuje troškove i bacanje hrane kupovinom konzerviranih osnovnih namirnica poput povrća, graha, piletine i ribe, kao i smrznutog voća i povrća. Ti su joj proizvodi, kaže, spas u zadnji tren, "kada nemate pojma što kuhati!"

6. Na popis dodaju "fleksibilne" namirnice

Jeste li ikad isplanirali večeru za koju kasnije niste bili raspoloženi? Kako bi to izbjegla, Sauceda na svoj popis uvijek stavlja "fleksibilne" namirnice koje se mogu iskoristiti na više načina, poput pečenog pileta.

"Zamislite pečeno pile jedne večeri koje sljedeće postaje tacosi s usitnjenom piletinom", predlaže ona. Ovakav način planiranja omogućuje joj više spontanosti, ali i dalje pruža potrebnu strukturu.

7. Vjerni su jednoj trgovini, ali ne isključivo

"Imam jednu glavnu trgovinu mješovitom robom koja mi je prva opcija za većinu artikala… ali to nije moja jedina trgovina", kaže Sauceda. Svoju kupovinu nadopunjuje u drugim trgovinama, ovisno o tjednim akcijama. Nakon što odabere gdje će obaviti glavnu kupovinu, fokusira se na takozvane "mamce za kupce" - artikle čija je cijena znatno niža od uobičajene kako bi privukli kupce.

Takve ponude vrijedi iskoristiti. "U posljednje vrijeme primjećujem da moja lokalna trgovina to često radi s određenom markom jaja koju volim", primjećuje Sauceda.