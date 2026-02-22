Kako učiniti piletinu ukusnijom: "Tajni" sastojak za sočne batake

Piletina je jedna od mnogih omiljenih opcija za ručak ili večeru, a zahvaljujući jednom sastojku možete poboljšati njezin okus - senfu.
Za pripremu ovog recepta potrebni su vam sljedeći sastojci:
- Pet - šest komada pilećih bataka
- 80 mililitara senfa,
- Dvije žlice maslinovog ulja
- Dva češnja češnjaka (mljevena)
- Jedna žličica sušenog timijana
- Jedna žličica sušenog ružmarina,
- Pola žličice soli
- Pola žličice svježe mljevenog papra
Priprema
Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. U maloj zdjeli pomiješajte senf, maslinovo ulje, češnjak, sušeni timijan, sušeni ružmarin, sol i papar, piše Klix.
Složite piletinu na lim za pečenje. Žlicom ili silikonskom četkicom premažite komade piletine pripremljenom smjesom. Pecite piletinu oko 20 minuta. Dobar tek!
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0