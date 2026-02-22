Kako učiniti piletinu ukusnijom: "Tajni" sastojak za sočne batake

Piletina je jedna od mnogih omiljenih opcija za ručak ili večeru, a zahvaljujući jednom sastojku možete poboljšati njezin okus - senfu.

Za pripremu ovog recepta potrebni su vam sljedeći sastojci:

Pet - šest komada pilećih bataka

80 mililitara senfa,

Dvije žlice maslinovog ulja

Dva češnja češnjaka (mljevena)

Jedna žličica sušenog timijana

Jedna žličica sušenog ružmarina,

Pola žličice soli

Pola žličice svježe mljevenog papra

Priprema

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. U maloj zdjeli pomiješajte senf, maslinovo ulje, češnjak, sušeni timijan, sušeni ružmarin, sol i papar, piše Klix.

Složite piletinu na lim za pečenje. Žlicom ili silikonskom četkicom premažite komade piletine pripremljenom smjesom. Pecite piletinu oko 20 minuta. Dobar tek!