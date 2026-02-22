Close Menu

Kako učiniti piletinu ukusnijom: "Tajni" sastojak za sočne batake

Omiljeni ručak

Piletina je jedna od mnogih omiljenih opcija za ručak ili večeru, a zahvaljujući jednom sastojku možete poboljšati njezin okus - senfu.

Za pripremu ovog recepta potrebni su vam sljedeći sastojci:

  • Pet - šest komada pilećih bataka
  • 80 mililitara senfa,
  • Dvije žlice maslinovog ulja
  • Dva češnja češnjaka (mljevena)
  • Jedna žličica sušenog timijana
  • Jedna žličica sušenog ružmarina,
  • Pola žličice soli
  • Pola žličice svježe mljevenog papra

Priprema

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. U maloj zdjeli pomiješajte senf, maslinovo ulje, češnjak, sušeni timijan, sušeni ružmarin, sol i papar, piše Klix.

Složite piletinu na lim za pečenje. Žlicom ili silikonskom četkicom premažite komade piletine pripremljenom smjesom. Pecite piletinu oko 20 minuta. Dobar tek!

