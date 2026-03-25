Kako u sezoni izbjeći gužvu kroz Kaštela i na Širini? Iz Lučke uprave imaju rješenje. "Projektom ćemo doslovno 'prebacit' putnike s prometnica na more"

Kako smo već pisali, ovih dana krenuo je projekt rekonstrukcije Pomorsko-putničkog terminala Resnik kako bi se što bolje povezali otoci sa Zračnom lukom Sveti Jeronim. Uputili smo upit Lučkoj upravi Split o dinamici radova na što su nam odgovorili kako je cilj projekta izgradnje i nadogradnje jednostavan, a od velike važnosti za stanovnike ovog kraja, ali i putnike i goste.

- Projektom ćemo doslovno “prebacit” putnike s prometnica na more, pa će oni do svojih krajnjih odredišta na otocima brzim plovilima krenuti upravo iz luke Resnik Divulje i time biti pošteđeni gužva na prometnicama koje ih vode do splitske Gradske luke, pojašnjavaju.

Želi se rasteretiti prometni kolaps u ljetnim mjesecima

- Buduća novouređena luka ključna je za povezivanje Zračne luke Svetog Jeronima, udaljene svega nekoliko stotina metara od terminala, s otocima, a time će značajno doprinijeti prometnoj povezanosti cijele regije. O sigurnosti nema smisla dodatno govoriti, bit će silno povećana. Ovaj dio stalno naglašavamo jer nam je svima cilj koristiti ubuduće multimodalni oblik prijevoza. Rasterećivanje prometnica i u isto vrijeme omogućavanje više kvalitete putovanja gostima (i domaćima, naravno) stvara od putovanja doživljaj, a ne nervozu, kazali su iz Lučke uprave.

Projekt vrijedan 3.4 milijuna eura

Trenutačno u luci postoji tek jedan vez za brza plovila, tako da će povećanje kapaciteta na četiri veza nemjerljivo povećati učinkovitost terminala. U brojkama to izgleda ovako: terminal se produžuje za 53 metra, širok će biti 6 metara, dobivamo time spomenuta tri nova veza, duga po 40 metara, što je idealno za katamarane i sve će to koštati 3.4 milijuna eura, s PDV-om. Čak 85 posto projekta financirat će se iz fondova Europske unije, ostatak će osigurati Vlada RH iz proračuna. Vlada je prepoznala Split kao najveću putničku luku i prepoznala njene potrebe.

Radovi će se odvijati i tijekom sezone

Iz Lučke uprave pojašnjavaju kako su ih vremenske neprilike malo usporile, nije im „vrijeme išlo na ruku“, ali tijek radova je zadovoljavajući usprkos tome, pa završetak radova očekujemo u roku, a to je u listopadu 2027. godine. Radovi na Pomorsko-putničkom terminalu odvijat će se i tijekom sezone, što smo se i bojali, i na taj način uzurpirat će se plaža koja je omiljeno gradsko kupalište. Parkinga za spomenutu plažu neće biti jer je uzurpiran postavljenim kontejnerima, a dodatni parking ne postoji.

Prošle godine u luci Resnik bilo oko dvije i pol tisuće uplova

Stanje na gradilištu u ovom trenutku je takvo da se u predmetnom obuhvatu vrše zahvati koji uključuju realizaciju nezaštićenog gata s vanjske strane nasutog lukobrana s lučkim iskopom do dubine -5,30 metra i produljenje postojećeg obalnog zida s unutarnje strane lukobrana. Postojeći obalni zid produljuje se za 52,27 metra, pa će zadržati širinu postojeće obale.

Na području izgrađenog dijela luke postoji provedena vodovodna mreža kojom se voda dovodi do montažnih objekata. Zbog nedostatka kapaciteta postojećeg vodovodnog cjevovoda za buduće potrebe luke, on se ukida, te će se izvesti nova vodovodna mreža s novim položajem trase i novim mjestom priključka na gradski vodovodni cjevovod. Budući da operativne površine nisu predviđene za promet i parkiranje vozila, oborinska odvodnja je riješena izvođenjem platoa uz obalni zid u padu min. 1,0 % prema obilnoj liniji. Priključni mjerni ormar distributera (HEP) će dobiti niskonaponski rasplet do kabelskih priključnih ormara za brodove kao i za vanjsku rasvjetu.

U svom priopćenju Lučka uprava naglašava kako radi na unapređenju prometne infrastrukture i stvaranju uvjeta za dugoročnu održivost i kvalitetu usluga, što je jako pohvalno ali što je s kvalitetom jedne od najpoznatijih i najomiljenijih gradskih plaža. Hoće li radovi na proširenju terminala utjecati na kakvoću moru ostaje nam za vidjeti ali jedno je sigurno, očekuje nas dugo toplo ljeto i gužve na Divuljama.