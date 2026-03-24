Hoće li Kaštelani ovoga ljeta ostati bez najposjećenije plaže? Počela rekonstrukcija terminala na Divuljama

Moto Turističke zajednice grada Kaštela glasi -''7 reasons to visit'', što svakog putnika namjernika koji prolazi kroz Kaštela ili dolazi u Kaštela navodi da istraži sedam kaštelanskih bisera. Kaštela se mogu pohvaliti plažama duž cijele obale, a turistima i mještanima posebno je draga jedna od najstarijih i najposjećenijih gradskih plaža-plaža Divulje. Smještena tik ispod aerodroma privlačila je generacije tinejdžera koji su u ljetnim mjesecima, švercajući se u 37-mi pohodili tu plažu, a kasnije tim istim tinejdžerima kad su zasnovali svoje obitelji ta plaža postala omiljena destinacija zbog zelenog mora i šljunčane plaže.

Kako bi se Kaštela što bolje povezala, odnosno Zračna luka Sveti Jeronim s otočkim destinacijama, Lučka uprava Split krenula je u rekonstrukciju terminala na Divuljama. Projekt je vrijedan 5.2 milijuna eura, a avio putnicima omogućit će brži dolazak na otočku destinaciju. Nakon ishođenja građevinske dozvole ovih dana krenuli su i radovi na rekonstrukciji luke u Divuljama

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Važno je u cijeloj ovoj priči kazati kako će Zračna luka Sveti Jeronim, udaljena svega nekoliko stotina metara od terminala, ovim projektom bit izravno povezana brzim plovilima s otocima, što predstavlja značajan iskorak u prometnoj povezanosti. Trenutačno postoji samo jedan vez za brza plovila, dok će se provedbom ovog projekta njihov broj povećati na četiri, što je značajno povećanje kapaciteta i učinkovitosti terminala - istaknuo je ravnatelj Lučke uprave Split, Vice Mihanović na prošlogodišnjem predstavljanju projekta.

Danas smo na Divuljama zatekli radnike, kamione, bagere i željeznom ogradom ograđen parking koji je služio za parkiranje posjetitelja plaže. Pitamo se što će biti s ovom plažom ove sezone. Gdje će se Kaštelani kupati ovoga ljeta, jer sudeći po dinamici radova, radovi će se odvijati i tijekom sezone jer su tek krenuli. Parkinga neće biti jer jednostavno nema dodatnog mjesta osim tog već uzurpiranog prostora ili ćemo svjedočiti svakodnevnom krkljancu kojem smo svjedočili i u godinama koje su iza nas. Pitamo se hoće li se rekonstruirati i prometnica, Put Divulja, koja vodi prema spomenutom terminalu jer se u jednom dijelu prometnica sužava u jednu traku.

- Predviđeni radovi uključuju produljenje operativne obale za 52 metra, čime će se omogućiti dodatni privez za brza plovila, kao i izgradnju novog gata duljine 53 metra i širine šest metara, s kapacitetom za privez dva plovila duljine do 40 metara. Uz to, projekt predviđa lučke iskope do dubine od 5,3 metra, stabilizaciju tla, izgradnju nadmorskih i podmorskih zidova i proširenje manipulativne površine, čime će se osigurati veća protočnost i sigurnost pri ukrcaju i iskrcaju putnika. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, tako da će infrastruktura biti prilagođena osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama, pojašnjavaju iz Lučke uprave.

Malo nam je diskutabilna zadnja rečenica u pojašnjenju o pristupačnosti kad prilaz terminalu nije pristupačan. Poslali smo upit HC pa očekujemo i njihovo očitovanje.

Nadalje, veći dio plaže na Divuljama je pod koncesijom, radi se o liftu postavljenom na stupove u moru na kojemu se istovremeno može voziti više vozača koristeći skije. Spomenuti lift atrakcija je za mnoge turiste ali se može čuti i negodovanje mještana kako im je isti uzeo pola plaže.

U svom priopćenju Lučka uprava naglašava kako radi na unaprjeđenju prometne infrastrukture i stvaranju uvjeta za dugoročnu održivost i kvalitetu usluga, što je jako pohvalno ali što je s kvalitetom jedne od najpoznatijih i najomiljenijih gradskih plaža. Hoće li radovi na proširenju terminala utjecati na kakvoću moru ostaje nam za vidjeti ali jedno je sigurno, očekuje nas dugo toplo ljeto i gužve na Divuljama.