Kako su izgledali posljednji dani Brigitte Bardot

Francuska filmska legenda i aktivistica za prava životinja Brigitte Bardot preminula je u 92. godini. Posljednje godine života slavne glumice obilježila je borba s ozbiljnim zdravstvenim problemima, prenosi Index.

Posljednji tjedni života za kultnu glumicu bili su iznimno teški, a obilježili su ih boravak u privatnoj klinici i narušeno zdravlje. Početkom listopada vratila se u svoj dom u Saint-Tropez nakon manje operacije, no dijagnoza nikada nije u potpunosti otkrivena javnosti. Kasnije je zbog pogoršanog stanja ponovno hospitalizirana u privatnoj klinici Saint-Jean u Toulonu.

Prošlog mjeseca Bardot je bila prisiljena demantirati glasine o vlastitoj smrti nakon što je jedan francuski influencer objavio netočnu informaciju. "Ne znam tko je idiot koji je lansirao ovu laž o mojoj smrti, ali dobro sam i nemam namjeru tako lako otići", poručila je tada putem društvenih mreža.

Problemi s disanjem

Respiratorni problemi pratili su je i ranije. U srpnju 2023. godine, za vrijeme velikih vrućina u Saint-Tropezu, hitna pomoć intervenirala je u njezinom domu. Njezin suprug Bernard d’Ormale tada je izjavio: "Oko 9 ujutro Brigitte je imala problema s disanjem… nije izgubila svijest, ali bilo je ozbiljnije nego inače. U tim godinama jednostavno ne može više podnositi ovakve vrućine."

Cjeloživotna borba s depresijom

U dokumentarcu "Bardot", objavljenom ove godine, glumica je otkrila tajnu koju je skrivala cijeli život - čak i na vrhuncu slave borila se s teškom depresijom. "Uzimala sam si život, a spasilo me čudo", otkrila je, ne precizirajući detalje. Priznala je da ju je depresija pratila do samog kraja: "Svako jutro se probudim, i tužna sam."

Utjeha u životinjama i bolni gubici

Bardot je uvijek isticala kako je utjehu pronalazila u životinjama i borbi za njihova prava. "Nije mi važno hoće li se ljudi mene sjećati. Ono što želim jest da se sjećaju poštovanja koje dugujemo životinjama. Što sam starija, to se više bojim ljudi. Više sam životinja nego čovjek", izjavila je jednom prilikom.

Posljednji mjeseci bili su obilježeni i velikom tugom. Početkom godine izgubila je dvoje bliskih ljudi: dugogodišnjeg prijatelja Christiana Brincourta te bivšeg supruga Jacquesa Charriera, oca njezinog sina Nicolasa.