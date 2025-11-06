Kako smanjiti račune za struju? Evo koje uređaje u domu trebate čim prije isključiti

Pritisak na tipku za gašenje nije uvijek dovoljan da bismo posve ugasili potrošnju struje jer neki kućanski aparati i uređaji nastavljaju trošiti energiju čak i kad su naizgled isključeni.

Osim toga, neki mogu predstavljati i sigurnosni rizik ako ostanu priključeni. Isključivanje iz utičnice ne samo da može smanjiti račun za struju, nego i produžiti vijek trajanja uređaja te smanjiti opasnost od požara i prenapona.

Prema podacima američkog Vijeća za očuvanje prirodnih resursa (NRDC), tzv. 'energetski vampiri' – uređaji koji troše struju i kad se ne koriste – čine i do 23 posto ukupne potrošnje električne energije u kućanstvu.

Grijalice

Na vrhu popisa su prijenosne grijalice – odgovorne za oko 10 tisuća požara godišnje u SAD-u, prema Nacionalnom udruženju za zaštitu od požara. Čak i kad nisu uključene, ali su u utičnici, digitalne grijalice s tajmerima i senzorima temperature troše energiju. Najsigurnije ih je potpuno isključiti iz struje. Nikada ih nemojte priključivati u produžni kabel – to povećava rizik od kratkog spoja i pregrijavanja.

Sušila i aparati za oblikovanje kose

Iako ne troše energiju kad su isključeni, sušila, pegle i uvijači za kosu mogu biti opasni jer se koriste u blizini vode. Uvijek ih izvadite iz utičnice nakon upotrebe kako biste spriječili mogućnost požara ili strujnog udara.

Televizori

TV uređaji troše energiju i kad ne rade, jer moraju biti spremni na daljinsko uključivanje. Ovisno o modelu, potrošnja u stanju pripravnosti kreće se od 2 do 50 W. Ako televizor ne koristite svakodnevno – primjerice onaj u gostinskoj sobi – bolje ga je isključiti iz struje.

Grijači ručnika

Luksuzni detalj koji može postati trošak i rizik. Grijači ručnika mogu trošiti i do 140 W ako ostanu uključeni, a neki modeli uopće nemaju prekidač za gašenje. Zbog toplinskog elementa predstavljaju i potencijalnu opasnost od požara.

Konzole i TV prijamnici

Prema studiji NRDC-a, igraće konzole među najvećim su 'energetskim vampirima'. Čak i u 'sleep' modu troše značajnu količinu energije. Ako imate pametni TV, pokušajte gledati sadržaj izravno preko aplikacija – bez dodatnog prijamnika.

Uredska oprema kod kuće

Printeri, skeneri i uništavači papira često ostaju u 'standby' modu, trošeći nepotrebnu energiju. Najbolje ih je isključiti kad ih ne koristite, osobito ako radite od kuće i ne printate svakodnevno.

Kuhinjski aparati s ekranom ili tajmerom

Aparati za pripremu kave, mikrovalne pećnice i pećnice s digitalnim satom stalno troše energiju za osvjetljenje zaslona. Ako vam te funkcije nisu potrebne, povremeno ih isključite iz struje.

Računala

Čak i kad su u 'sleep' modu, računala troše struju – od 1 do 49 W dnevno, što godišnje može dodati i do 50 eura na račun za električnu energiju. Isključivanjem noću omogućujete da se memorija (RAM) 'osvježi', a uređaj bude brži i sigurniji, piše tportal.