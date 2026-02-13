Kako šiba Šibenik: Policija u stanu našla više od kilograma droge, oružje i samostrel

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom i 41-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 12. veljače u Šibeniku obavljena je pretraga stana kojim se koriste osumnjičeni, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

1.420,8 grama amfetamina

40,9 grama marihuane

stabljika indijske konoplje visine oko 87 centimetara

plastična posudica ispunjena drogom kokain ukupne bruto težine 3,3 grama

digitalna vaga za precizno mjerenje

dvije zračne puške

pištolj

samostrel

četiri mobitela te

manji novčani iznos.

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se protiv 47-godišnjaka podnosi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.