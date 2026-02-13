Close Menu

Kako šiba Šibenik: Policija u stanu našla više od kilograma droge, oružje i samostrel

U pritvoru su

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom i 41-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 12. veljače u Šibeniku obavljena je pretraga stana kojim se koriste osumnjičeni, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

  • 1.420,8 grama amfetamina
  • 40,9 grama marihuane
  • stabljika indijske konoplje visine oko 87 centimetara
  • plastična posudica ispunjena drogom kokain ukupne bruto težine 3,3 grama
  • digitalna vaga za precizno mjerenje
  • dvije zračne puške
  • pištolj
  • samostrel
  • četiri mobitela te
  • manji novčani iznos.

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se protiv 47-godišnjaka podnosi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

