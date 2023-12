'KAKO SE POSEKSATI' Markotić: "Dosjetili su se prikazati nam film koji donosi toplu božićnu priču o napaljenoj tinejdžerici"

Josip Markotić, gradski vijećnik iz redova splitskog Mosta oglasio se putem Facebooka i uputio važnu poruku svojim sugrađanima.

"S mizernim proračunom od 10 milijuna eura nije jednostavno osmisliti božićni repertoar, zato treba pohvaliti Hrvatsko narodno kazalište u Splitu što su se dosjetili pretvoriti nacionalni teatar u kino "Kustošija" i 7 dana prije Božića prikazati nam ovaj iznimni britanski film koji donosi toplu božićnu priču o napaljenoj tinejdžerici koja se želi posek*ati, a ne zna kako.

Dođite i iskoristite ovu jedinstvenu priliku kako biste se umjetnički i duhovno uzdigli i na najljepši način pripremili za nadolazeći Božić "made by HNK - paid by you".

Radujte se narodi... jer ste vi to sve platili...", napisao je splitski gradski vijećnik iz redova Mosta, Josip Markotić.

S mizernim proračunom od 10 milijuna eura nije jednostavno osmisliti božićni repertoar, zato treba pohvaliti Hrvatsko... Posted by Josip Markotić on Saturday, December 16, 2023