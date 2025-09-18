Kako se obilježava Dan Hrvatske ratne mornarice u Makarskoj, gdje se 887. godine odvijala slavna pomorska bitka

Proslava Dana Hrvatske ratne mornarice, koji se obilježava u spomen na slavnu pomorsku bitku iz 887. godine, jutros je započela polaganjem vijenca na Spomen-ploču pomorske bitke kod Makarske, koji su zajednički položili delegacija Grada Makarske i Hrvatske ratne mornarice: gradonačelnik Zoran Paunović, njegova zamjenica Antonia Radić Brkan, nadnarednik Slaven Šimović, stožerni narednik Niko Ilić i bojnik Željko Jovica. Molitvu odrješenja molio je mons. Pavao Banić, a mirozov je odsvirao satnik Šime Glavina, prvi trubač Orkestra HRM-a.

Zbog vojnih vježbi, brod HRM-a ove je godine zamijenio brod Lučke kapetanije s kojeg je gradonačelnik Zoran Paunović u more položio vijenac za sve poginule hrvatske mornare, uz pratnju dvadesetak brodica članova PŠRD-a Arbun.

Gradonačelnik Zoran Paunović tom je prilikom istaknuo:

„Današnji dan slavi se kao Dan Hrvatske ratne mornarice u spomen na pomorsku bitku koja se odvijala davne 887. u makarskom akvatoriju, ali ovaj kraj i mornarica kroz povijest su imali neraskidive veze. Zato Makarska i Hrvatska ratna mornarica već desetljećima zajedno njeguju uspomenu na povijesnu bitku i na sve mornare koji su dali život za Domovinu.“

Centralna svečanost Dana Hrvatske ratne mornarice održat će se navečer na gradskoj rivi, gdje će u 20 sati biti uprizorena povijesna pomorska bitka, nakon čega slijedi koncert Jurice Pađena & Aerodroma.