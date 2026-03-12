Kako razvijati turizam bez gubitka identiteta prostora? Konferencija „Turizam u ritmu prostora“ u Splitu

U okviru programa Ambasador turizma Splitsko-dalmatinske županije, u utorak 17. ožujka 2026. godine u Splitu će se održati konferencija „Turizam u ritmu prostora“, posvećena razvoju turizma u skladu s kulturnim krajolikom, tradicijom i identitetom prostora.

Konferencija će se održati u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Split, a kroz predavanja, primjere iz prakse i panel raspravu otvorit će se pitanja odnosa turizma i prostora - od očuvanja kulturnog krajolika i tradicije do novih održivih i autentičnih turističkih koncepata.

U vrijeme kada turizam snažno utječe na oblikovanje prostora, sve je važnije pronaći ravnotežu između razvoja turističke ponude i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti destinacije. Upravo će se tim pitanjem baviti sudionici konferencije kroz primjere dobre prakse i interdisciplinarni dijalog između stručnjaka i poduzetnika iz turizma.

Na konferenciji će sudjelovati stručnjaci iz područja turizma, arhitekture i krajobraznog planiranja, među kojima su dr. Irena Ateljević, međunarodno priznata stručnjakinja za regenerativni turizam, prof. dr. sc. Lidija Petrić s Ekonomskog fakulteta u Splitu, voditeljica sekcije Turizam pri Znanstvenom vijeću za turizam i prostor HAZU te Hrvoje Bota, stručnjak za permakulturni dizajn i održivo planiranje prostora.

Poseban naglasak bit će i na ulozi arhitekture u razvoju održivih turističkih projekata. O toj temi govorit će arhitektica Marina Zajec iz studija Arhitektura E.L.I., kroz temu prirodne gradnje i njezina potencijala u razvoju regenerativnog turizma. Uz stručne perspektive, konferencija donosi i primjere dobre prakse iz turističkog sektora, među kojima su Jelena Babić iz Heritage Hotela 19 u Splitu i Nedjeljko Erceg, vlasnik kuće za odmor Sonja u Vrgorcu. U završnom dijelu programa predstavit će se i inovativni turistički koncept Divinium vinski wellness & spa, koji razvija Andrej Curk iz Slovenije, a koji kroz jedinstveni spoj vina i wellnessa donosi novu interpretaciju vinske tradicije u turističkom proizvodu.

Kroz različite perspektive – od arhitekture i krajobraza do privatnog smještaja i ruralnog turizma – sudionici će razgovarati o tome kako turizam može biti pokretač razvoja, a istovremeno čuvar autentičnosti prostora.

„U turizmu možemo replicirati smještaj, ali ne možemo replicirati prostor. Krajolik, kultura i tradicija mjesta su ono što destinaciju čini jedinstvenom. Zato smo konferenciju osmislili i kao primjer odgovornog događanja koje uključuje lokalne proizvođače, podržava male inicijative i povezuje ljude koji turizam razvijaju iz osobne priče i duboke povezanosti s prostorom.“, ističe Nastja Logar, organizatorica konferencije.

Poseban dio programa bit će posvećen i Poljičkoj kneževini kao prostoru bogate tradicije, a konferencija će završiti domjenkom „Okusi Poljičke kneževine“, kroz koji će sudionici imati priliku upoznati lokalne proizvode i gastronomsku baštinu ovog područja.

Konferencija se održava u sklopu programa Ambasador turizma Splitsko-dalmatinske županije, inicijative Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet usmjerene na poticanje održivog razvoja turizma i promicanje primjera dobre prakse u privatnom smještaju.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava. Prijave su moguće putem e-maila: nastja@autentica.hr .