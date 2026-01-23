Kako prepoznati vršnjačko nasilje? Udruga "DUGA" u Solinu organizira novo besplatno predavanje

Udruga "DUGA" iz Solina nastavlja ciklus predavanja posvećenih temama nasilja u obitelji i zajednici, a iduće na rasporedu je edukacija usmjerena na problem koji sve češće zabrinjava i roditelje i stručnjake – vršnjačko nasilje.

Četvrto predavanje u sklopu ciklusa "Oblici nasilja u obitelji / zajednici", pod nazivom "Kako prepoznati vršnjačko nasilje?", održat će se u utorak, 3. veljače 2026. godine, s početkom u 18 sati, u prostorijama Udruge "DUGA" (Zvonimirova 75, Solin).

Kako navode iz Udruge, predavanje je usmjereno na pravovremeno prepoznavanje vršnjačkog nasilja, bolje razumijevanje njegovih različitih oblika te na isticanje važnosti prevencije i rane intervencije. S obzirom na to da je riječ o sve izraženijem problemu u lokalnoj zajednici, poseban poziv upućen je stručnjacima koji rade s djecom i mladima, ali i roditeljima, čija je uloga, ističu organizatori, ključna u ranom uočavanju i reagiranju.

Predavanje se održava u okviru projekta “Solin protiv nasilja: istraživanje, prevencija, solidarnost”, a vodit će ga Katarina Šutalo, mag. psych., edukantica gestalt psihoterapije.

Sudjelovanje je besplatno, no potrebna je prijava putem online obrasca. Organizatori napominju kako se osobe koje su se već prijavile na prethodna predavanja u sklopu ciklusa ne trebaju ponovno prijavljivati.

Prijave su dostupne putem poveznice: https://forms.gle/TgKpDEEzekZGUnRy6.

Više informacija građani mogu dobiti putem e-pošte udr.duga@gmail.com ili kroz društvene mreže Udruge "DUGA".