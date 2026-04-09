Kako napraviti dobar pub kviz? Radionica u Zoni

Nastavlja se raznolik, besplatan i kvalitetan program u Zoni. U narednim danima održat će se druženja ljubitelja književnosti, filmova, videoigara i anime umjetnosti, a u ponedjeljak, 13. travnja u 19 sati, i radionica o organiziranju pub kvizova. Voditelj radionice je Jakov Kusić, iskusni kvizaš i organizator kvizova.

- Jakov je u posljednjih desetak godina organizirao gotovo 200 pub kvizova te će u dvosatnoj radionici “Kako napraviti dobar pub kviz?” podijeliti svoje znanje i iskustvo. Objasnit će kako napisati kvalitetna i zanimljiva pitanja, kako odabrati odgovarajući prostor, ali i kako se nositi s izazovima vođenja kviza. Pridružite nam se i unaprijedite svoje organizatorske kvizaške vještine - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Više informacija o cjelokupnom programu i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.