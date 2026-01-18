Kako možete ući u auto kad vam se na ključu isprazni baterija?

Svakome se to može dogoditi. Kada vaš automobil prestane raditi zbog kvara ili kada vaš elektronički ključ prestane raditi zbog prazne baterije, to može biti jako frustrirajuće. Međutim, postoji jednostavan trik koji vam može pomoći ući u automobil bez potrebe za novom baterijom ili pozivanjem mehaničara.

Prema jednom korisniku TikToka, imena @master_driver666, možete ručno ući u svoj automobil ako se baterija vašeg elektroničkog ključa ispraznila. U nedavnom videu na TikToku, žena je pokušavala otvoriti vrata svog automobila elektroničkim ključem, ali nije uspjela. Tada je pronašla mali otvor ispod brave na vratima automobila i koristila je svoj ključ da ga otvori. To joj je omogućilo da ručno uđe u automobil.

Ovaj trik traje samo nekoliko sekundi i ne košta ništa. Video je postao popularan na TikToku, prikupivši mnogo lajkova i komentara. Ako naiđete na isti problem, samo trebate pronaći utor za unos ključa ispod brave na vratima automobila i moći ćete ući unutra. "Stvarno?! Nisam to znao, lijepo!", piše jedan TikToker ispod videa koji su mnogi pohvalili, piše Večernji list.