Kako je moguće da je Vili Beroš dobio posao iako se protiv njega vodi kazneni postupak? Evo odgovora

Pozivajući se na medijske napise u kojima se navodi da je Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio da je dr. Vili Beroš dobio uvjerenje da se protiv njega vodi kazneni postupak, N1 je upitao KBC Sestre milosrdnice da nam pojasne njegovo zapošljavanje.

Ako je u natječaju KBC-a Sestre milosrdnice bio propisan uvjet da kandidati moraju priložiti uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, N1 je od KBC-a zatražio pojašnjenje na temelju čega je dr. Vili Beroš unatoč tome izabran kao kandidat u predmetnom natječaju. Za N1, ovako je KBC odgovorio:

"KBC Sestre milosrdnice je po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo, za sve kandidate predmetnog natječaja zatražilo potvrde da isti nisu osuđeni za kaznena djela iz čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, za što je potvrde dobilo."

Zamoljeni za daljnje pojašnjenje, odnosno da objasne je li u uvjetima predmetnog natječaja trebala biti priložena tzv. Potvrda o nekažnjavanju, odnosno, Uvjerenje o vođenju ili nevođenju kaznenog postupka, ili, ako jest, zašto nije bila diskvalificirajući faktor, odgovorili su:

"KBC Sestre milosrdnice postupa isključivo u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Sukladno članku 156. navedenog Zakona, u zdravstvenim ustanovama ne mogu se zaposliti osobe koje su osuđene ili protiv kojih se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz tog članka, a koje pružaju zdravstvenu zaštitu te sudjeluju u dijagnostičko terapijskim postupcima."

"KBC Sestre milosrdnice po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa mora pribaviti potvrdu da kandidati nisu osuđeni za kaznena djela navedena u članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a sami kandidati dostavljaju opću potvrdu vodi li se protiv njih kazneni postupak. Iz te potvrde o ne/vođenju kaznenog postupka vidljivo je vode li se i kazneni postupci iz članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ili neki drugi.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje zapreku za zasnivanje radnog odnosa za kaznena djela navedena u članku 156., pa bolnica postupa u skladu s tim zakonskim okvirom."

Što kaže Liječnička komora?

Također, novinari N1 obratili su se i Hrvatskoj liječničkoj komori s pitanjima ima li dr. Vili Beroš trenutno važeće odobrenje za samostalan rad (licencu), kada ju je posljednji put obnovio, te na temelju kojih stručnih aktivnosti je ostvario potrebne bodove za obnovu licence.

Naime, prema važećem pravilniku, licenca se izdaje na razdoblje od šest godina, uz obvezu redovitog stručnog usavršavanja i prikupljanja propisanog broja bodova, pa je HLK upitana da odgovori:

koliko je bodova potrebno za obnovu licence specijalista neurokirurgije,

koje se aktivnosti priznaju u tu svrhu,

kako se postupa u slučaju ako liječnik dulje razdoblje (npr. više godina) nije aktivno radio u struci.

Upit je postavljen s obzirom na to da se u javnosti pojavila sumnja i rasprava o stručnim i zakonskim uvjetima za povratak dr. Beroša na radno mjesto neurokirurga nakon višegodišnjeg izbivanja iz kliničke prakse.

Odgovor Komore

"Prema odredbama Pravilnika o trajnoj medicinskoj izobrazbi (TMI) liječnik ima pravo i obvezu stručno se usavršavati što podrazumijeva kontinuirano praćenje razvoja medicinske struke i znanosti, kao i stjecanje novih znanja i vještina, osobito iz područja za koje je liječniku izdano odobrenje za samostalan rad (licenca). Prema tome, Pravilnik predviđa izobrazbu osobito iz područja za koje liječniku izdana licenca, ali istu ne ograničava isključivo na ta područja.

Pravilnik propisuje pravo na stručno i znanstveno usavršavanje i za one liječnike koji ne rade na poslovima neposredne zdravstvene zaštite.

TMI provodi se kroz razne Pravilnikom definirane oblike, a organizatori izobrazbe su većinom stručna i znanstvena društva, fakulteti te druge pravne i fizičke osobe.

Za obnovu licence uzimaju se u obzir svi bodovi prikupljeni sudjelovanjem u različitim oblicima TMI (npr. međunarodni kongresi, međunarodni tečajevi, domaći kongresi, domaći simpozij, domaći tečajevi prve kategorije, stručni sastanci klinika, stručni sastanci stručnog društva, ostali domaći tečajevi i dr.) ostvareni do isteka prethodnog licencnog razdoblja. Za obnovu licence liječnik treba sakupiti najmanje 120 bodova.

Liječnik Vili Beroš ima važeću liječničku licencu, izdanu u prosincu 2020., koja važi do prosinca 2026. Tu licencu dobio je na temelju bodova koje je sakupljao tijekom prijašnjeg razdoblja (2014. -2020.), kada je aktivno sudjelovao u edukacijskim aktivnostima, sukladno Pravilniku, potrebnim za prikupljanje bodova za obnovu licence."