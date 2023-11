KAKO JE HRVATSKI UČITELJ 'RAKSKRINKAO' VELIKU SVJETSKU ORGANIZACIJU "Opet ja pobijedio! Eto me izabran sam za Globalnu učiteljsku nagradu"

Miljenko Hajdarović, doktorand interdisciplinarnih obrazovnih znanosti, autor i urednik udžbenika i drugih obrazovnih materijala, zainteresiran za suvremenu povijest, edukaciju o Holokaustu, primjenu IKT-a u edukaciji i futurologiju,...napisao je opsežan osvrt na temu dodijele Svjetske nagrade za najbolje učitelje koja se ove godine dijeli u New Delhiju.

Priča koja se krije iza dodijele te nagrade zapravo je jedna dobra poduzetnička priča ili kako od ničega zaradti puno. Naime sve je krenulo kada je Hajdaroviću na e-mail adresu stigala poruka kako su ga organizatori Global Teacher Award 2003 izabrala među najbolje svjetske učitelje.

"Sredinom listopada stigla je dugoočekivana elektronička poruka – organizatori Global Teacher Award 2023 obavijestili su me da sam izabran među najbolje svjetske učitelje. U dopisu stoji (neuljepšano prevedeno s engleskog): S velikim zadovoljstvom i neizmjernim ponosom pišem vam kako bih vas obavijestio da ste odabrani za dobitnika prestižne 6. nagrade Global Teacher Award 2023. Vaš izvanredan doprinos obrazovanju nije prošao nezapaženo, a mi smo oduševljeni što možemo to počastiti svoju posvećenost i predanost području obrazovanja. Pozvan sam na svečanu dodjelu nagrada u okviru Global Education Fest 2023 koji se 4. i 5. studenog 2023. održao u New Delhiju. Stvarno posebna čast nakon gotovo dva desetljeća rada u obrazovnom sektoru. Ili ne?", napisao je Hajdarović u svom opsežnom istražvanju u kojem je otkrio kako dvojica poduzetnika s dobrim razumijevanjem ljudske taštine organiziraju turističke ture Indijom pod pričom nagrađivanja.

"Nagrađuju efektivne ravnatelje, vrtiće, učitelje, fakultete, još jednom ravnatelje, knjižničare i visoko produktivne škole. Dobra niša, zar ne? Nagrađeni sami plaćaju sve troškove, a organizatori im nude preuzimanje brige za smještaj i hranu.

Uz to mogu i na dodatno razgledavanje, naravno uz doplatu. Organizatori pri tome imaju samo trošak organizacije (u hotelu koji plaćaju nagrađeni) te diplome i kipiće (što je zapravo bagatela, a posebno u Indiji). Što nagrađeni dobiju – medijsku pažnju, zgodnu stavku u životopisu i na tome dodatno grade karijeru. Sve legalno i dobrovoljno".

Njegov tekst prenosimo u cijelosti.

Hajdrović: Vratimo se par koraka unatrag

Posljednjih nekoliko godina uočio sam porast objava hrvatskih učitelja koji su javljali sretne i nadasve pohvalne vijesti o nagradama koje su primili. Potpuno se slažem da učitelje treba nagraditi za sve ono što odrade izvan uobičajene satnice ili iznad propisanih radnih zadataka. Neću ovdje problematizirati nagrađivanje koje provodi hrvatsko Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer taj projekt smatram zavaravanjem umjesto sustavnih promjena prema podizanju kvalitete u obrazovnom sustavu.

No, vratimo se temi povećanog broja objava o nagradama. Ono što me privuklo su priče o egzotičnim destinacijama, našim učiteljima među mnogim licima s drugih kontinenata i natruhom nečeg sumnjivog. Kao što vidite prema grafici materijale za ovaj tekst počeo sam prikupljati prije šest mjeseci, a pišem ga upravo u trenutku dodjele novih nagrada u New Delhiju. Fotografije ovogodišnjih dobitnika objavljene su na Facebook profilu nagrade.

I da odmah razjasnim da u nastavku teksta nema kriminalnog zapleta već samo priča o biznisu, marketingu, turističkim aranžmanima i pomalo o taštini. Svakako uključite radar za sarkazam i ironiju. Ovo je ujedno prilika za razvoj kritičkog, informacijskog i medijskog mišljenja. Svi izvori su javno dostupne informacije.

NAPOMENA: Global Teacher Award nemojte miješati s Global Teacher Prize. Global Teacher Prize je stvarna nagrada iza koje stoji realna organizacija s pravim kriterijima.

Što je Global Teacher Award?

Informacije sam krenuo tražiti na izvoru – na službenoj stranici AKS Awards na adresi https://aksawards.com/gta/. Radi se o tipičnoj korporativnoj web stranici sa uobičajenim dijelovima poput kratkog pojašnjenja, karte svijeta sa značajnim brojkama sudionika kako bi se pojačao dojam fotografijama dodjele nagrade i uobičajenim svejdočanstvima. Doduše neobično je što su takvu stranicu skriptom zaštitili od “desnog klika mišem”. Prosječnog korisnika to možda može spriječiti u npr. spremanju fotografije ili kopiranju teksta sa stranice, ali se takve skripte lako zaobiđu. A kad ih zaobiđete onda možete koristiti i normalne funkcije internetskih tražilica poput identifikacije fotografija. Tu su i poveznice prema društvenim mrežama (FB stranica, Youtube, Twitter, LinkedIn i Instagram) i pomalo teksta o organizatorima.

Ovako je opisano:

Global Teacher Award aims to actively reaching out to all corners of World and identifies, recognize Exceptional teacher who has made an outstanding contribution to their profession. This Award aims to identify the teachers who have demonstrated excellence in teaching different subjects, shown outstanding contribution to learners and served the community through teaching even outside formal classrooms.

AKS EDUCATION AWARDS initiated this most prestigious award and the first of its kind to recognize the excellent teachers from all regions and communities of World and highlight their contribution in community building and helping make a better society through inspirational teaching. If you think you deserve recognition, Nominate now for Global Teacher Award 2024

Global Teacher Award ima za cilj aktivno doprijeti do svih dijelova svijeta i identificirati, prepoznati iznimne učitelje koji su dali izniman doprinos svojoj profesiji. Ova nagrada ima za cilj identificirati nastavnike koji su pokazali izvrsnost u poučavanju različitih predmeta, pokazali izvanredan doprinos učenicima i služili zajednici poučavanjem čak i izvan formalnih učionica.

AKS EDUCATION AWARDS pokrenuo je ovu najprestižniju nagradu i prvu takve vrste koja odaje priznanje izvrsnim učiteljima iz svih regija i zajednica svijeta i ističe njihov doprinos u izgradnji zajednice i pomaganju u stvaranju boljeg društva kroz inspirativno podučavanje. Ako mislite da zaslužujete priznanje, nominirajte se sada za Global Teacher Award 2024.

Meni to zvuči kao prilično generički tekst koji bi napisao netko tko zapravo nije u obrazovnom sustavu već ga vjerojatno promatra izvana. Čini mi se da bi novi AI alati napisali bolji marketinški tekst.

Nakon završetka ovogodišnje dodjele odmah su najavili i sljedeći krug:

Nakon velikog uspjeha GTA 2023, AKS Education Awards poziva na nominacije za 6. izdanje visoko cijenjene i najuglednije GLOBAL TEACHER AWARD 2024 od strane nastavnika/nastavnika i institucija da nominiraju svoje nastavnike/fakultete koji rade na bilo kojoj razini u bilo kojoj vrsti obrazovne ustanove bilo gdje u svijetu.

NAGRADA GLOBAL TEACHER AWARD prepoznaje i slavi izvrsnost u obrazovanju na globalnoj razini. Ovom se nagradom odaje počast iznimnom podučavanju i kulminira velikom ceremonijom dodjele. Naša je vizija učiteljska profesija s visokim moralom i društvo koje cijeni i slavi sjajan posao koji obavljaju učitelji i voditelji u obrazovanju. Pomozite nam da to postignemo tako što ćete preporučiti svoje dostojne kolege, učitelje, prijatelje, učitelje svojih odjela i bilo koga tko radi kao učitelj u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi u svijetu i stvarno zaslužuje priznanje. Uljepšajte nekome dan – preporučite im!!".

Prijava, vrednovanje i kriteriji natječaja

Za svako nagrađivanje postoje procesi prijave, kriteriji odabira i vrednovanja, možda i dodatne selekcije prije odabira. Što je nagrada ozbiljnija takve su prethodne radnje. A meni se učinilo da bi bilo zabavno prijaviti se na AKS nagradu. Čisto da pratim taj, sada već sumnjivi, proces nagrađivanja globalno najboljih učitelja. AKS nagrade se dodjeljuju jednom godišnje, a kako stoji na službenoj web stranici nominacije podnose pojedinci i institucije. Za 2022-2023 dodjeljuju nagrade u 7 kategorija i 106 podkategorija.

Dakle želim li postati globalno nagrađeni učitelj mogu se prijaviti samostalno. Sigurno će me pitati sto stvari, tražiti diplomu, potvrde o drugim nagradama, projektima, mojim postignućima, a možda i fotografiju ili čak i snimku kako radim. Vidjet ćemo.

Prvi korak je naravno odlazak na njihovu web stranicu i registracija. I sad kreće rigorozna provjera. Mole me da se samovrednujem realistično i iskreno. Definitivno ću razmisliti hoću li si dati sve petice na natječaju gdje sam sebe ocjenjujem. Kriteriji su točnost, akademski rezultati, upravljanje razredom, inovacije, pouzdanost, posvećenost, odnosi s učenicima, odnosi s kolegama, odnosi s roditeljima učenika i odnosi s ravnateljem.

Već vidim da sam dobio SVE bodove. Naravno superodlikaš.

Sljedeći korak su preporuke drugih obrazovnih stručnjaka, kolega iz škole ili drugih krajeva. Ili rodbine. Ili zapravo bilo koga. Bitno da ih prikupim pet – svatko ostavi ime, e-mail, broj mobilnog i naziv institucije. Za svaki slučaj to isto treba poslati i ravnatelju, da i on potvrdi.

I onda naša rodbina ili netko drugi potpuno objektivni dobije e-mail s poveznicom da potvrdi. I onda kaže Yes da sam vrijedan preporuke.

I nakon što sam odradio prijavu, sam sebe ocijenio (Ja pobijedio!), dobio preporuke kolega i ravnatelja evo mi stiže i potvrda da sam kandidat za GLOBAL TEACHER AWARD 2023.

I što slijedi nakon toga. Izgleda da se čeka neko vrijeme jer nije bilo nikakve informacije koliko će njihova procjena trajati niti kad bi se eventualna nagrada mogla dodijeliti.

Obzirom da je to kršenje autorskih prava ne smijem kopirati na ovu stranicu, ali možete snimku pogledati na službenom kanalu Veleposlanstva Indije.

RASPLET – turistički aranžmani uz priču nagrađivanja učitelja

Sve troškove eventualnog preuzimanja nagrade snosi dobitnik. Dakle tu se radi o avionskoj karti do New Delhija, smještaj, prehrana i eventualni dodatni troškovi koji nas zadese. Ruku na srce za to je dovoljna jedna mjesečna plaća učitelja u Hrvatskoj (doduše ne početnika). Organizatori nagrade oko toga ne asistiraju. Na njima je organizacija same dodjele i priznanja. Na ceremoniju se rado odazovu uglednici poput veleposlanika iz država nagrađenih pa tako i veleposlanik Republike Hrvatske (dodjela 2022.). Ceremonija dodjele se prošle i ove godine održavala oko prvog vikenda u studenome. Ceremonija uz dodjelu i fotografiranje nudi i red zabave, hrane i panela.

U moj email sandučić stigla je 20. rujna 2023. godine poruka s naslovom Congratulations on Being Selected as Global Teacher Award 2023 Awardee. Poruku mi je poslao Sarvesh JagdishRaj, direktor AKS Education Awards i AKS Worldwide P. Ltd. Naglasio je da je prisustvo na ceremoniji OBAVEZNO jer “jer je to monumentalna prilika da proslavite svoja postignuća i podijelite svoje uvide s kolegama nastavnicima.” Napomenuo je da poruku ne smijem dijeliti s drugima. Najavio je dodatne upute i nije tražio povratnu informaciju. Ja sam odmah odgovorio da sam uzbuđen. Jer ja pobijedio!

Ustrajno sam čekao detaljne informacije. I čekao danima. U međuvremenu me preko društvenih mreža kontaktirala lokalna ambasadorica s upitom jesam li se javio AKS-u. Rekoh da sam odgovorio na mail i da čekam daljnje upute. Ljubazno je podsjetila AKS i sljedeća poruka je stigla 12. listopada 2023.

Opet ja pobijedio!

Eto me izabran sam za Globalnu učiteljsku nagradu. Već vidim priloge u svim lokalnim i regionalnim novinama.

U mailu su sve informacije, poveznica na formular za dodatne osobne podatke i napomene oko rokova. Prilično je nezgodno za nagrađenog kad u roku 2-3 tjedna mora organizirati odlazak u Indiju. Ali ipak osobno preuzimanje nagrade je OBAVEZNO. Zapravo bez osobnog preuzimanja nagrada se ni ne može dobiti. No, bez brige organizatori nagrade su dogovorili aranžman s turističkom agencijom. Oni nam mogu srediti puni pansion i to baš u hotelu gdje se održava dodjela nagrada. No to nije sve. Isti dan stiže dodatni mail. Eto mi poziva na The great India Education Tour. Putovanje organizira EdTripsGlobal za samo 1395€. Na njihovoj web stranici i LinkedIn profilu nema nikakvih informacija o ljudima koji vode tvrtku.

Čestitam dobitnicima. Samo sam ljubomoran što nisam otišao vidjeti Indiju. 😉

Čestitke i druge komentare mi možete ostaviti ispod teksta. Kavu pijem s mlijekom"; poručio je Hajdarović.

Originalan tekst možete vidjeti OVDJE: