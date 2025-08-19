Kako je došlo do preokreta kod Trumpa? "Nije pod njegovim utjecajem!"

Velike diplomatske igre oko rata u Ukrajini ulaze u novu fazu. Nakon susreta s Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da radi na organizaciji sastanka između ukrajinskog predsjednika i ruskog lidera Vladimira Putina.

Prema informacijama Politica, kao potencijalno mjesto održavanja pregovora razmatra se Budimpešta, dok je Švicarska ponudila imunitet Putinu u slučaju da dođe na konferenciju o miru.

Trump: Zelenski mora biti fleksibilan

Trump je u razgovoru za Fox News izjavio da je već kontaktirao Putina kako bi dogovorio susret sa Zelenskim. Dodao je kako očekuje da će ruski predsjednik pokazati spremnost na kompromis, a istodobno je upozorio da i ukrajinski čelnik mora pokazati "određenu fleksibilnost".

Posebno je naglasio pitanje teritorija pod ruskom kontrolom. "Za mir, Ukrajina mora prihvatiti da neće vratiti sve okupirane regije, uključujući velik dio Donbasa", rekao je Trump, podsjetivši da Rusija danas kontrolira gotovo cijelu Luhansku oblast i veliki dio Donjecke.

Paralelno s tim inicijativama, čelnici vojski 32 članice NATO-a održat će u srijedu videokonferenciju. Tema sastanka je situacija na ukrajinskom bojištu te koordinacija diplomatskih i vojnih poteza Saveza. Admiral Giuseppe Cavo Dragone potvrdio je da će razgovori biti fokusirani na "napredak diplomatskih napora".

Bijela kuća: Trump nije pod utjecajem Putina

Bijela kuća je u utorak poručila da američki predsjednik Donald Trump nije pod utjecajem ruskog čelnika Vladimira Putina, naglasivši pritom da neće biti američkih vojnika na terenu u Ukrajini.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt održala je redoviti briefing za novinare na kojem je ponovila Trumpovu poruku kako američke čizme neće kročiti na ukrajinsko bojište, ali je istaknula da su otvorene druge opcije pomoći Kijevu i europskim saveznicima.

„Sjedinjene Države svakako mogu pomoći u koordinaciji i možda pružiti druga sredstva sigurnosnih jamstava našim europskim partnerima“, rekla je Leavitt. Dodala je da je predsjednik svjestan da su jamstva sigurnosti ključna za postizanje trajnog mira, zbog čega je svom timu za nacionalnu sigurnost naložio nastavak suradnje s europskim državama, ali i izravne razgovore s Ukrajinom i Rusijom.

Na pitanje o mogućem američkom zračnom angažmanu nad Ukrajinom, kao obliku sigurnosnog jamstva, Leavitt nije isključila takvu opciju. „To je mogućnost i ostaje na stolu. Neću ništa isključiti kada govorimo o vojnim opcijama koje predsjednik ima na raspolaganju“, kazala je, no naglasila je kako je jedino „definitivno“ što se može reći da američke kopnene snage neće sudjelovati u ratu.

Novinare je zanimalo i što je Trump doznao u svom nedavnom razgovoru s Vladimirom Putinom, a što ga navodi na zaključak da je ruski predsjednik spreman na dogovor. Leavitt nije ulazila u detalje, već je kratko poručila da je „doznao puno“, dodavši kako je spremnost Moskve rezultat ruskog „poštovanja“ prema američkoj „moći i snazi“.

Na pitanje je li Trump promijenio stav nakon razgovora s Putinom i je li time pokazao da je pod njegovim utjecajem, Leavitt je odlučno odbacila takve tvrdnje. „Predsjednik je razgovarao s oba čelnika i obojica su izrazila spremnost da sjednu jedan nasuprot drugom. Naš tim za nacionalnu sigurnost pomaže u pripremama za taj sastanak, a sam predsjednik od početka ponavlja kako je važno da Rusija i Ukrajina izravno razgovaraju o temama oko kojih se ne slažu“, rekla je.

Prema riječima glasnogovornice, ideja o održavanju bilateralnog susreta razvila se tijekom rasprava i priprema, no nije otkrila tko ju je prvi predložio.

Bijela kuća tako nastoji umiriti javnost i saveznike, naglašavajući da Sjedinjene Države ostaju čvrsto angažirane u diplomatskim nastojanjima za mir, ali bez izravnog slanja svojih vojnika na ukrajinsko bojište.

Kaja Kallas: „Putinu se ne može vjerovati“ – EU najavio obuku ukrajinskih vojnika i nove sankcije

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas otkrila je u utorak nove detalje o tome kako će EU doprinijeti sigurnosnim jamstvima Ukrajini.

Prema njezinim riječima, Europska unija nastavit će s obukom ukrajinskih vojnika, jačanjem vlastitih oružanih snaga te ulaganjem u obrambenu industriju. Uz to, potvrdila je da će idući paket sankcija protiv Rusije biti gotov tijekom sljedećeg mjeseca, a cilj će mu biti nastavak nanošenja štete ruskom ratnom gospodarstvu.

The unity among EU leaders in today’s virtual Summit was palpable. Everyone is committed to a lasting peace that protects both Ukraine’s and Europe’s vital security interests. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 19, 2025

Kallas se oglasila nakon virtualnog summita Europskog vijeća o ratu u Ukrajini. Poručila je kako je jedinstvo među čelnicima država članica „bilo opipljivo“, istaknuvši da Europa stoji čvrsto uz Ukrajinu u trenutku kada su diplomatski napori usmjereni prema novom pokušaju mirovnih pregovora.

U svojoj objavi na društvenoj mreži X ponovila je staro upozorenje europskih lidera: Ruskom predsjedniku ne može se vjerovati.

„[Vladimiru] Putinu se ne može vjerovati da će ispuniti bilo kakvo obećanje ili obvezu. Zato sigurnosna jamstva moraju biti dovoljno jaka i vjerodostojna da odvrate Rusiju od pregrupiranja i ponovnog napada“, poručila je Kallas.

Sigurnosne garancije za Ukrajinu

Trump je otvorio i pitanje sigurnosnih jamstava Ukrajini. Najavio je da bi podrška mogla uključivati europske trupe na terenu, ali je istaknuo da američki vojnici neće biti poslani. Umjesto toga, SAD bi mogao pružiti zračnu potporu. Također je jasno dao do znanja da se ne razmatra ulazak Ukrajine u NATO.

U Washingtonu se nije razgovaralo samo o ratu. Zelenski je Trumpu uručio neobičan poklon – golf palicu koja je pripadala ukrajinskom veteranu rata. Gesta je protumačena kao pokušaj da se izgradi osobniji odnos između dvojice čelnika.

Dok Ukrajina ulazi u treću godinu rata, ključna bitka vodi se za stolom, a ne samo na bojišnici. Hoće li pregovori u Budimpešti ili nekom drugom europskom gradu donijeti mir, zasad ostaje otvoreno pitanje – no jasno je da se diplomatski pritisak intenzivira, a NATO i SAD pokušavaju pronaći okvir