Kako iz Hrvatske izgraditi globalno uspješnu tvrtku? Dražen Oreščanin predavač je novog meetupa u Digitalnoj Dalmaciji

Novi meetup u Digitalnoj Dalmaciji donosi temu koja pogađa u srž interesa zajednice. Ako razvijate vlastitu tvrtku ili razmišljate o pokretanju startupa, ovo je prilika da čujete perspektivu koja može napraviti stvarnu razliku.

Poznato je i ime predavača. U Split dolazi Dražen Oreščanin, poduzetnik i investitor s bogatim iskustvom u razvoju tehnoloških tvrtki i startup ekosustava u Hrvatskoj i regiji.

Iskustvo s obje strane poduzetničke priče

Dražen Oreščanin aktivno djeluje kao osnivač, mentor i investitor te je jedan od prepoznatljivih aktera domaće poduzetničke i AI scene. Osnivač je BIRD Incubatora, prvog hrvatskog privatnog startup inkubatora fokusiranog na umjetnu inteligenciju, pokrenutog 2021. godine. Inkubator je usmjeren na podršku timovima u ranim fazama razvoja kroz mentorstvo, edukaciju i povezivanje s investitorima, čime startupima omogućuje kvalitetniji i brži razvoj.

Uz rad u inkubatoru, Oreščanin je aktivan i kao General Partner u venture capital fondu NVision Ventures, gdje sudjeluje u investiranju u tehnološke startupe iz regije, od pre-seed i seed faze pa sve do kasnijih investicijskih rundi. BIRD inkubator pritom ima važnu ulogu jer predstavlja ulaznu točku za rane startup timove koji kasnije mogu postati kandidati za investicije fonda, čime se stvara kontinuirani razvojni put od ideje do ozbiljnog ulaganja.

Tema koja pogađa u srž problema

Ako želite iz Hrvatske izgraditi globalno uspješnu tvrtku, ključno je razumjeti ono što mnogi osnivači shvate tek kasnije: kako razmišljaju investitori i zašto je ta perspektiva presudna već od samog početka.

U ranoj fazi razvoja većina poduzetnika fokusirana je na proizvod, rast i svakodnevne operativne izazove. No pitanja poput veličine tržišta, skalabilnosti, održivosti poslovnog modela i investicijske atraktivnosti često ostaju u drugom planu, sve dok ne postanu presudna. Tada je ponekad već kasno za značajnije zaokrete.

Upravo razumijevanje načina na koji investitori procjenjuju potencijal, rizik i tim može napraviti ključnu razliku. Ono osnivačima omogućuje donošenje kvalitetnijih strateških odluka, jasnije pozicioniranje na tržištu i izbjegavanje najčešćih grešaka koje usporavaju ili zaustavljaju rast prema globalnom uspjehu.

Od ideje do investicije - konkretni primjeri iz prakse

Kao serijski poduzetnik, Oreščanin je suosnivač više tehnoloških kompanija koje djeluju na međunarodnom tržištu. Među njima se ističe Solvership (Poslovna inteligencija), jedna od vodećih regionalnih kompanija za podatkovnu analitiku i AI rješenja.

S tim bogatim poduzetničkim iskustvom pokrenuo je Legit, startup koji razvija globalno prepoznata rješenja za upravljanje privatnošću podataka i regulatornom usklađenošću.

Osim poduzetničkog i investitorskog angažmana, aktivno sudjeluje u razvoju startup i AI zajednice u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi kao mentor, govornik i sudionik brojnih tehnoloških događanja. Njegov fokus je razvoj novih tehnoloških proizvoda, ali i stvaranje okruženja koje potiče poduzetništvo i inovacije.

Meetup kao prilika za povezivanje

Novi Startup Dalmatia meetup održat će se 26. ožujka 2026. u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu (Ruđera Boškovića 25) , a okupljanje počinje u 18:30 sati.

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane, a prijave su dostupne putem Meetup platforme kroz grupu Startup Dalmatia Meetup.

