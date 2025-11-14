Kako Hajduk gradi mentalno snažne nogometaše? Psiholog Ante Ivišić otkriva detalje: "Roditelji mogu biti i najveći poguranac, ali i staviti najveći teret"

Pitanje psihologije i mentalne snage navijači Hajduka često znaju izvlačiti kao temu kad se priča o klubu, a ekipa podkasta Iza Pjace dovela je na razgovor osobu koja je najpotkovanija pričati o tome. Antu Ivišića, psihologa klupske Akademije.

U dva sata razgovora Juraj Vrdoljak je s njim prošao sve bitne teme o mentalnom dijelu u nogometu, pogotovo u onom dijelu koji se odnosi na mlađe kategorije. Bilo je tu i zanimljivih anegdota iz rada, primjerice kad je Ivišić s trenerom Jurom Ivankovićem odlučio kadete povesti na petodnevne pripreme u šatore. Ograničeni na 15 minuta mobitela dnevno, kako bi se javili obitelji, momci su morali živjeti jedan skroz drugačiji život, sami se brinuti za hranu, okopavalo se i masline, definitivno nešto što nije svakodnevica mladih nogometaša. Cilj je bio jednostavan, maknuti vanjske distrakcije i bolje ih povezati. Ivišić smatra da su uspjeli u svom naumu i da bi rado ponovio nešto slično.

Očekivano, bilo je priče i o utjecaju roditelja, temi koja izaziva mnoge polemike kad je odgoj mladih sportaša u pitanju. Kako je to kazao Ivišić „roditelji mogu biti i najveći poguranac, ali i staviti najveći teret“. Ističe da ne smiju djecu doživljavati kao neki trofej s kojima će se hvaliti kad ide dobro, a odbaciti kad ne ide.

Za školu kao drugi eksterni faktor je napomenuo da ju se ne može samo gledati kao svojevrsni padobran, drugu opciju ako sport ne uspije.

„Ne samo za mlade nogometaše, nego za sve je bitno da imaju više životnih uloga. Ja sam otac, muž, psiholog, imam dosta hobija, bitno je tako se izgraditi. Za mlade je najbitnije da imaju više tih uloga. Ako sve svedeš na nogomet, i onda negdje zapneš, recimo zbog ozljede, tebi se sruši čitav svijet ako je to jedino što imaš“.

Odradili su voditelj i Hajdukov psiholog i teme tabua koji postoji u društvu kad je psihološka pomoć u pitanju, anksioznost za koju Ivišić veli čak da je u sportu manja nego u općoj populaciji, dodirnuli su se i upitnih reakcija gledatelja… Svakako epizoda za pogledati, čak i onima kojima možda nogomet nije visoko na listi prioriteta.