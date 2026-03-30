Ponovno promjena, ovako bi mogli uskoro izgledati štekati u centru splita. Doznajemo što čeka kafiće u Zoni A

Pri samom je kraju izrada nove Odluke o komunalnom redu koja će odrediti kako će u budućnosti izgledati štekati u samom centru Splita, odnosno u Zoni A. Time će Split, nakon gradonačelničkog mandata HDZ-ova gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, dobiti novu Odluku o komunalnom redu.

Podsjetimo, Ivica Puljak je tijekom svog gradonačelničkog mandata pokušavao donijeti vlastitu Odluku o komunalnom redu, no u tome nije uspio, unatoč dvama pokušajima.

Dorčić: "Nacrt uskoro ide na javno savjetovanje"

U kojoj je fazi nova Odluka o komunalnom redu, za Dalmaciju Danas otkrila je Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita.

"Pri kraju je izrada Odluke o komunalnom redu. Očekuje se da će uskoro na javno savjetovanje biti upućen nacrt prijedloga odluke, koji potom treba usvojiti i Gradsko vijeće. Sam Plan postavljanja štekata u Zoni A sadržavat će određene izmjene po pitanju novih štekata, no ništa pretjerano u odnosu na trenutačno stanje. Svaki zahtjev pomno je razmotrila Radna skupina. Najveći dio izmjena odnosi se na usklađivanje s novim zakonskim propisima i novim smjernicama za izradu Odluke o komunalnom redu koje je izdao Konzervatorski odjel u Splitu", kazala je Matea Dorčić.

Bez drastičnih promjena za ugostitelje

Kada se govori o štekatima u samom centru Splita, mnogi se građani najprije sjete ugostiteljskog objekta "No Stress", smještenog u srcu Narodnog trga, odnosno Pjace. Taj je popularni štekat prije više od tri godine uklonio stolove i stolice s jednog od omiljenih gradskih trgova brojnih Splićanki i Splićana jer mu je istekao ugovor o zakupu.

S dolaskom nove vlasti, koja bi mogla pokazati nešto više fleksibilnosti prema štekatima u centru Splita i u Zoni A, postoji mogućnost da se i ovaj objekt vrati, no to zasad nije sigurno i nema konkretnih informacija o tome.

Ipak, teško je očekivati da će nova Odluka o komunalnom redu biti drastično drukčija od posljednje koja je bila na snazi. To ujedno znači da se ni za ugostitelje ne očekuju značajnije promjene.