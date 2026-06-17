Kako će se most Sv. Dujma povezati s Kaštelima. Sada su poznati detalji

Hrvatske ceste su na svoj Geoportal Hrvatskih cesta nedavno uvrstile petlju koja će povezivati D8 odnosno brzu cestu i most prema Splitu. Petlja je predviđena istočno on Metroa, a spuštati će se pored trenutnog križanja stare kaštelanske ceste i odvojka za Emezzetu.

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Prema informacijama koje imamo, cesta koja ide prema mostu prolazit će preko Tuđmanove, odnosno stare kaštelanske, te se s nje neće moći spustiti na tom mjestu, voditi će direktno na most. Kako neslužbeno saznajemo, spoj D8 i stare kaštelanske neovisno o ovom projektu, gradit će se zapadno od nekadašnje Željezare, piše portal grada Kaštela.

Prema Geoportalu HC-a iz petlje cesta će voditi i sjeverno od D8, po svemu sudeći, preko takozvane "Faze 2", ceste koja bi trebala spajati most direktno sa tunelom, a koja bi se gradila pored ili preko cemexove kave, Sućurca, Gomilice pa sve do Kambelovca i samog tunela.

"Faza 2" je u županijskom prostornom planu postavljena kao trasa u istraživanju, a do sad naišla je na oštro protivljenje Kaštelana i Grada Kaštela.