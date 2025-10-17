Kakav šok za pušače: EU planira zabranu cigareta s filterima i e-cigareta

Europska unija priprema se na jedan od najradikalnijih poteza u borbi protiv pušenja dosad – zabranu filtera u cigaretama i elektroničkih cigareta. Prema nacrtu odluke Vijeća Europske unije, u koji su uvid imale njemačke novine BILD, ovaj prijedlog mogao bi dovesti do de facto zabrane klasičnih duhanskih proizvoda u Europi.

WHO traži zabranu filtera, EU podržava

Dokument pripremljen za nadolazeću konferenciju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Ženevi poziva države članice da podrže zabranu filtera „kako bi se smanjila privlačnost i užitak u pušenju“. Vijeće Europske unije toj se preporuci pridružilo, ističući da bi zabrana proizvodnje, uvoza, distribucije i prodaje cigareta s filterom bila važan korak u suzbijanju konzumacije duhana.



Uz to, u prijedlogu se spominje i mogućnost zabrane e-cigareta, što bi značilo udar i na tržište alternativnih duhanskih proizvoda koje posljednjih godina bilježi snažan rast.

Zdravlje i okoliš glavni razlozi

Cilj mjera je dvostruk – zaštita javnog zdravlja i okoliša. Filteri su, prema WHO-u, jedan od najvećih izvora mikroplastičnog otpada i zagađenja podzemnih voda, a duhanski dim i dalje ostaje jedan od glavnih uzročnika bolesti dišnog sustava i karcinoma u Europi.



U dokumentu se naglašava da bi se ovim potezom postigla prevencija i smanjenje ovisnosti o nikotinu, smanjila izloženost nepušača duhanskom dimu te ograničio utjecaj duhanske industrije na zdravstvene politike Europske unije.

Njemačka među prvim zagovornicima

Prema informacijama BILD-a, njemački predstavnici u radnoj skupini EU-a za javno zdravstvo već su pozdravili prijedlog. Glasnogovornica njemačkog Ministarstva zdravstva potvrdila je da se zajednička pozicija EU-a još usklađuje, ali da Berlin načelno podržava zabranu.

Time Njemačka postaje jedna od prvih velikih članica Unije koja se otvoreno svrstala uz ovu inicijativu.

Ključna odluka u studenom

O prijedlogu će se raspravljati na konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (COP11) koja će se održati od 17. do 22. studenoga u Ženevi.



Ako Europska unija na toj konferenciji zauzme jedinstveno stajalište, zabrana filtera i e-cigareta mogla bi postati dijelom nove Direktive o duhanskim proizvodima. Time bi, smatraju mnogi, započeo kraj klasičnih cigareta u Europi.