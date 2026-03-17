Kakav lik: Napravio sedam prekrašaja bez vozačke i bez tablica na motoru. U pritvor će, možda mu trajno oduzmu vozačku

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana 35-godišnjaku kojega su policijski službenici Policijske postaje Omiš prekršajno prijavili zbog počinjenja više prometnih prekršaja. U nedjelju, 15. ožujka 2026. godine, u 12:40 sati policijski službenici u mjestu Zadvarje zaustavili su 35-godišnjeg vozača motocikla. Obavljenom kontrolom policijski službenici su utvrdili da je počinio sedam prometnih prekršaja. Vozio je unatoč tome što mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova i ima zabranu podnošenja zahtjeva za izdavanjem vozačke dozvole u trajanju od 2 godine.

Motocikl je bio neregistriran, bez registarskih pločica, bez identifikacijskog dokumenta i važeće prometne dozvole.

Višestruki ponavljač

S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja kojeg je policija više puta prijavila za prometne prekršaje i koji je u protekle tri godine dva puta pravomoćno kažnjen odlukama suda, uhićen je i odveden na sud. Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli motocikl.

Sudu je predloženo da se vozaču odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana i novčanom kaznom te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''A'' kategorije u trajanju od 24 mjeseca. Također, sudu je predloženo donošenje odluke o trajnom oduzimanju motocikla.

Uskoro izricanje kazne

Sud mu je odredio zadržavanje do 25. ožujka 2026. godine nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjene prekršaje biti će uskoro donesena.