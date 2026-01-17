Kaja, Monika i Maria - tri žene koje su u Španjolskoj pronašle sebe, a u 'Gospodinu Savršenom' možda pronađu onog pravog

Španjolska je postala njihov novi dom, mjesto u kojem su rasle, mijenjale se i naučile slušati sebe. Kaja, Monika i Maria žive uz more, sunce i temperamentne Španjolce, no spremno su spakirale kofere i uputile se na Kretu s istom željom - pronaći ljubav!

Kaja je na Tenerifma ostala potpuno neplanirano jer je prvotno planirala samo dulji godišnji odmor, no otok ju je osvojio već na prvi pogled. „Toliko mi se svidjelo da uopće nisam željela otići“, priznaje. A iz ljubavi prema otoku, rodila se i nova strast - surfanje, koje je ubrzo postalo više od hobija. „Toliko mi se svidjelo da sam odlučila položiti za instruktoricu, a poslije mi je to postao i posao“, kaže Kaja koja danas radi u školi surfanja, paralelno sa stvaranjem sadržaja na društvenim mrežama, a njezini su dani ispunjeni morem, suncem, treninzima i druženjima. Na Tenerifima joj se najviše sviđa što su ljudi jako opušteni i što nema nervoze, ali na prvome je mjestu to što obožava ljeto, koje je ondje praktički cijele godine. Ipak, iza tog opuštenog otočkog ritma krije se djevojka koja zna što želi. „Ja sam za ozbiljnu vezu i voljela bih uskoro imati obitelj”, odlučno kaže Kaja koja vjeruje da bi se baš u 'Gospodinu Savršenom' mogao pojaviti netko s kim će moći biti sto posto svoja.

Monikina priča zvuči poput poezije. U Španjolsku ju nije odvela jedna odluka, nego, kako kaže - tiha, ali uporna čežnja duše da raste. Oduvijek je znala da život nudi više i da se prava transformacija događa tek kada se usudimo zakoračiti izvan vlastitih granica. Nakon završetka školovanja osjetila je da je došlo vrijeme da vjeruje sebi, a prilika za rad u jednoj od najvećih globalnih travel-tech kompanija pojavila se, kako objašnjava, gotovo kao potvrda svemira. Skrasila se u Palmi de Mallorci, uživajući u suncu, moru i španjolskoj lakoći življenja. Jutra započinje fizičkom aktivnošću, a zatim slijedi njezin mali ritual - doručak u beach baru, uvijek uz more. Njezini radni dani nikad nisu isti: snima reklame, surađuje s hotelima, radi na dizajnu interijera luksuznih vila i najvažnije joj je da je mentalno stimulirana i istinski voli ono čime se bavi. Poslijepodneva provodi na skrivenim plažama Illetasa, a večeri u tapas barovima i na svirkama koje ispunjavaju ulice Palme. „Svaki dan osjećam duboku zahvalnost što živim život koji sam svjesno odabrala“, kaže Monika, koja u ljubavi traži nekoga s kim će provoditi dane u smijehu i zabavi, tko voli avanture, ali i nekoga tko je istinski dobra i nesebična osoba, koja zna voljeti iskreno i s poštovanjem.

Za Mariju, Barcelona nikada nije bila samo grad. „Cijeli sam život znala da ću živjeti ondje. Barcelona je emocija više nego što je grad“, kaže i objašnjava da joj je Španjolska, nakon života u Hrvatskoj, Njemačkoj i Portugalu, dala ono što godinama nije imala - osjećaj pripadnosti. „I zrak mi je bio drugačiji, osjećala sam se lagano, živo“, dodaje. Danas radi u kompaniji za električne automobile, a slobodno vrijeme najradije provodi sa svojim mačkama i prijateljima koji su joj postali obitelj. Voli ples, pjesmu, glazbu bez koje kaže da ne može živjeti, more i spontana okupljanja kad svi plešu na otvorenom, bez plana, bez žurbe... U ljubavi je nježna, ali jasna. „Ne želim nepoštovanje i osjećaj da sam manje bitna“, kaže i dodaje da traži poštovanje, sigurnost i iskrenu komunikaciju. Jako je romantična, voli zagrljaje, poljupce u čelo i muškarca koji se ne boji pokazati osjećaje. „Volim ljubav“, naglašava i dodaje da želi partnera koji će stajati uz nju - jer ona će uvijek stajati uz njega.

Tri žene, tri grada, tri snažne životne priče - Kaja, Monika i Maria u novu sezonu 'Gospodina Savršenog' donose dašak Španjolske, ali i toplinu, iskrenost i otvoreno srce. Od 26. siječnja na platformi Voyo i uskoro na RTL-u.