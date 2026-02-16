Kafići puštali preglasnu glazbu i remetili san građana, evo tko je sve dobio kaznu

Tijekom noći s petka na subotu 13./14. veljače 2026.godine policijski službenici su u pet odvojenih događaja postupali vezano uz narušavanje javnog reda i mira u ugostiteljskim objektima. Narušavanja javnog reda bila su u noćnim satima od 23 sata do 1,50 sati na način da je preglasnom glazbom iz ugostiteljskih objekata koja se čula na javnoj površini narušavan noćni mir građana.

U svim slučajevima prekršajno su kažnjene osobe koje su puštale preglasnu glazbu, ali i odgovorne osobe u ugostiteljskom objektu jer nisu spriječili narušavanje javnog reda i mira. Također, u dva događaja utvrđeno je da su ugostiteljski objekti radili i nakon završetka radnog vremena radi čega će o utvrđenom biti upućena obavijest Državnom inspektoratu.