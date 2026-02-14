Kadetkinje Marjana briljirale na jakom međunarodnom turniru: Tri zlata i bronca za splitski klub!

Sportašice Taekwondo kluba Marjan fantastično su otvorile novu sezonu nastupom na prvom velikom međunarodnom natjecanju godine. Na Grand Prix kvalifikacijskom turniru bodovne vrijednosti E6 nastupilo je pet kadetkinja kluba, a čak četiri su se okitile odličjima i izborile plasman na završni Grand Prix turnir.

Riječ je o iznimno jakom natjecanju, s obzirom na to da međunarodni turniri najčešće nose bodovnu vrijednost E1 ili E2, dok E6 označava najvišu razinu kvalitete i konkurencije. U svakoj kategoriji nastupalo je više od dvadeset sportašica iz brojnih zemalja, među ostalim iz Turske i Španjolske, a za osvajanje zlata bilo je potrebno ostvariti čak pet pobjeda.

Najsjajnija odličja osvojile su:

Dobrila Šiško – zlato u kategoriji do 44 kilograma

Marcela Paić – zlato u kategoriji do 33 kilograma

Karmen Eraković – zlato u kategoriji do 47 kilograma

Do postolja je stigla i Eva Zambata, koja je u Tirani osvojila brončanu medalju.

Ovim rezultatima četiri natjecateljice Marjana osigurale su nastup na završnici Grand Prixa te osvojile velik broj bodova za europske rang-liste, čime su potvrdile odličnu formu na samom početku sezone.